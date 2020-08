Ajutor umanitar pentru Beirut: România trimite în Liban opt tone de materiale medicale ce vor fi transportate cu două aeronave ale Forțelor Aeriene

Preşedintele Klaus Iohannis transmite condoleanţe familiilor victimelor exploziilor care au avut loc în Beirut, capitala Libanului.

“Sincere condoleanţe familiilor victimelor exploziilor îngrozitoare din Beirut. Suntem alături de Liban şi de poporul libanez în aceste vremuri dificile”, a scris şeful statului, marţi seara, pe Twitter.

My deepest condolences to the families of the victims of the terrible explosions in #Beirut. We stand by Lebanon and the Lebanese people in these difficult times.

