Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor are loc la București pe 14-15 martie: Declarația finală privind viitorul Europei va fi înmânată președintelui Klaus Iohannis înaintea Summit-ului de la Sibiu din 9 mai

Europa are nevoie de regiunile și orașele sale în aceeași măsură în care au și ele nevoie de Europa. Astfel, la 14 și 15 martie 2019 se organizează la București Al 8-lea Summit european al regiunilor și orașelor, care va reuni lideri ai UE (naționali, locali și regionali) din întreaga Europă pentru a discuta despre viitorul Uniunii Europene și modalitățile de implicare mai eficientă a cetățenilor în proiectul european prin intermediul autorităților locale și regionale. Evenimentul va avea loc într-un moment crucial pentru viitorul Uniunii Europene și pentru punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU.

Cel de-al 8-lea Summit European al Regiunilor și Orașelor din București va avea loc sub titlul ,,(Re)New Europe” („Europa (re)înnoită”) și va fi unul dintre cele mai importante evenimente din timpul Președinției Române a Consiliului UE. Pentru politicienii regionali și locali, Summit-ul va oferi ocazia de a se poziționa înaintea următorului mandat al instituțiilor Uniunii Europene (2019-2024).

Comitetul European al Regiunilor (CoR) va adopta o declarație la sfârșitul summitului, care va fi construită pe baza unui număr de mesaje-cheie, bazate printre altele pe: raportul final al CoR privind dialogurile cetățenilor, avizul CoR privind viitorul a Europei și discursul președintelui Karl-Heinz Lambertz al CoR – ,,Starea Uniunii: viziunea regiunilor și a orașelor”.

Documentul, intitulat ,,Construirea UE de la bază cu regiunile și orașele noastre”, va reprezenta contribuția CoR la dezbaterea politică continuă privind ,,Viitorul Europei”. De asemenea, va pune bazele priorităților pentru următorul mandat al CoR.

Declarația finală va fi înmânată conducătorilor instituțiilor UE și șefilor de stat și de guvern, înainte de Consiliul lor informal de la Sibiu (România), din 9 mai, în cursul căruia vor fi discutate viitorul UE-27. În cazul României, declarația va fi înmânată oficial Președintelui Klaus Iohannis.

Printre vorbitori se vor număra lideri politici de la nivelul UE și al autorităților naționale, regionale și locale din toată Europa, iar în acest sens îi amintim pe Klaus Iohannis, președintele României, Viorica Dăncilă, premierul României, Karl-Heinz Lambertz, președintele CoR, Luca Jahier, președintele Comitetului Economic și Social European, Corina Crețu, comisarul european pentru politică regională, Michel Barnier, negociator-șef al UE pentru Brexit și nu, în ultimul rând, pe Robert Negoiță, primarul sectorului 3 și conducătorul delegației României în CoR, precum și pe Gabriela Firea, primarul general al Municipiului București. Lista invitaților speciali este completată și de alte personalități din Austria, Polonia, Belgia, Cehia sau Spania și Suedia.

Amintim faptul că România deține Președinția Consiliului UE, sub deviza „Coeziunea, o valoare comună europeană”, în cursul unui an decisiv pentru viitorul Uniunii Europene. În timpul Președinției române se vor purta dezbaterile asupra viitorului buget al UE, urmând ca, în acest an, viitorul Parlament European să fie ales de către cetățenii din 27, și nu din 28 de state membre. România plasează coeziunea, competitivitatea, creșterea economică și valorile comune în centrul preocupărilor președinției sale. Potrivit Președinției române a Consiliului, UE trebuie regândită în jurul acestor priorități, pentru a o aduce mai aproape de cetățenii săi. Aceasta se poate face doar în consonanță cu orașele, regiunile, comunele și satele de la nivel european.

În scrisoarea sa premergătoare Summit-ului de la București, președintele CoR, Karl-Heinz Lambertz declara:

,,Împreună cu delegația română la Comitetul Regiunilor, condusă de președintele ei, dl Negoiță, și cu Președinția română a UE, vom demonstra la acest Summit, „Europa (re)înnoită”, că regiunile și orașele se află în prima linie a realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă, care ar trebui să devină modelul economic dominant, pe termen lung, al UE. Declarația Summitului va reprezenta mesajul tuturor autorităților locale și regionale din Uniune către toate guvernele naționale din UE-27 și va afirma clar că, în viitor, Europa va avea nevoie de regiuni și orașe, așa cum și ele vor avea nevoie de Europa. Numai împreună putem crea o Europă mai unită, o Europă a cetățenilor.”

Summitul din 14 și 15 martie de la București se va concentra pe discutarea următoarelor teme: implicarea cetățenilor de la nivel local în procesul decizional al Uniunii, în parteneriat cu administrațiile locale și regionale; favorizarea investițiilor regionale pentru consolidarea cooperării teritoriale, a creării locurilor de muncă și a incluziunii sociale; îmbunătățirea aplicării principiului subsidiarității, în virtutea căruia deciziile trebuie luate de forurile cele mai apropiate de cetățeni; sau combaterea schimbărilor climatice, prin ecologizarea economiilor și reducerea poluării atmosferice în special în marile orașe.