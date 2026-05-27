Albania face un nou pas către aderarea la UE după îndeplinirea criteriilor intermediare privind instituțiile democratice, statul de drept și reforma administrației publice

Andreea Radu
Cea de-a opta reuniune a Conferinței de Aderare cu Albania a confirmat că țara a îndeplinit, în linii mari, criteriile intermediare aferente Clusterului 1 – „Elementele fundamentale”, care vizează funcționarea instituțiilor democratice, reforma administrației publice, capitolele privind statul de drept și criteriile economice.

Reuniunea are loc după deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Albania, în cadrul Conferințelor de Aderare desfășurate în 2024 și 2025, inclusiv a celui mai recent cluster, „Resurse, agricultură și coeziune”, deschis la 17 noiembrie 2025. Prin acest nou pas, UE și Albania vor putea începe procesul de închidere a capitolelor de negociere.

Potrivit comunicatului oficial, monitorizarea progreselor privind alinierea la acquis-ul UE și la standardele europene relevante, precum și implementarea acestora, va continua pe tot parcursul negocierilor.

De asemenea, UE a stabilit criteriile pentru închiderea provizorie a capitolelor care fac parte din Clusterul 1. Conferința de Aderare va reveni asupra acestui cluster la momentul oportun.

„Un pas important pentru Albania pe drumul său către aderarea la UE! Alături de prim-ministrul Albaniei, Edi Rama, și de ministrul adjunct cipriot pentru afaceri europene, Marilena Raouna, aflați astăzi la Bruxelles, Albania a îndeplinit criteriile intermediare și au fost stabilite criteriile finale pentru domenii fundamentale precum independența justiției și măsurile anticorupție”, a scris comisarul european pentru extindere, Marta Kos, pe X.

Potrivit comisarului european pentru extindere, acest pas reprezintă „un moment de referință major”, întrucât deschide calea pentru ca Albania să înceapă închiderea capitolelor de negociere.

„Acum începe cea mai dificilă etapă a negocierilor, aceea de pregătire pentru aderarea la Uniune și de consolidare a încrederii cu statele membre”, a adăugat Marta Kos.

Potrivit Comisiei Europene, Albania a făcut pași importanți în procesul de aderare. Atingerea obiectivului Albaniei de a încheia negocierile până în 2027 depinde de menținerea ritmului reformelor și de consolidarea dialogului politic incluziv. Dacă va reuși să mențină acest ritm, Albania se află pe drumul cel bun pentru a-și atinge obiectivul ambițios. 

SUA și Armenia semnează acordul pentru dezvoltarea coridorului TRIPP. Rubio: Proiectul este o prioritate a administrației Trump și o parte importantă a moștenirii celui de-al doilea mandat al președintelui
Nicușor Dan definește educație media și digitală drept o "chestiune de securitate națională": Comunicăm strategic, dar oamenii către care ne adresăm trebuie să aibă minima încredere să ne asculte
Andreea Radu este redactor. Absolventă a Facultății de Științe Politice și a programului de master „Politicile egalității de șanse în context românesc și european” din cadrul Universității din București, Andreea este interesată de aspectele sociale ale politicilor europene, cu accent pe egalitate de gen, incluziune și acces echitabil la oportunități.

