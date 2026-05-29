ALDE este „alături de poporul român” după incidentul din Galați: Aliații din UE și NATO trebuie „să răspundă cu solidaritate și să consolideze capacitățile de apărare”

Partidul Alianța Liberalilor și Democraților pentru Europa (ALDE) este „alături de poporul român” după ce o dronă rusească s-a prăbușit peste un bloc rezidențial din Galați, două persoane fiind rănite în urma acestui incident.

„Războiul Rusiei tocmai a depășit încă o limită! Pentru prima dată, cetățeni ai UE și ai NATO au fost răniți pe propriul nostru teritoriu. Aceasta este o încălcare flagrantă a suveranității noastre și demonstrează că Rusia lui Putin reprezintă în continuare o amenințare serioasă pentru o Europă liberă. Liberalii sunt alături de poporul român”, a reacționat ALDE printr-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook.

ALDE a lansat și un apel la adresa aliaților din UE și NATO, cerându-le „să răspundă cu solidaritate și să consolideze capacitățile de apărare, în special de-a lungul flancului estic.”

Incidentul a fost condamnat de președintele Nicușor Dan, premierul interimar Ilie Bolojan și a provocat un val de solidaritate din partea aliaților din UE și NATO, în frunte cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, președintele Consiliului European, Antonio Costa, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politică de securitate, Kaja Kallas, președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, ambasadorului SUA la Alianța Nord-Atlantică, Matthew Whitaker, președinții Finlandei, Cehiei, țărilor baltice, premierul ungar, ministrul german de Externe, dar și secretarul general al NATO, acesta din urmă având o discuție telefonică cu ministrul Apărării și cu președintele Nicușor Dan.

O reacție a venit și din partea ministrului ucrainean de Externe, ucrainean Volodimir Zelenski și președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, această din urmă arătând că incidentul reprezintă „încă o dovadă a faptului că războiul de agresiune purtat de Rusia împotriva Ucrainei afectează întreaga regiune și pune în pericol vieți omenești.”

Ministerele Afacerilor Externe de la București și Paris i-au convocat pe ambasadorii Rusiei în România și Frața pentru a transmite direct revolta față de lipsa de responsabilitate din partea Moscovei.

În egală măsură, președintele Nicușor Dan a convocat de urgență CSAT, cu scopul de a stabili „măsuri proporționale în raport cu Federația Rusă”.

Potrivit declarațiilor premierului interimar Ilie Bolojan, planul de acțiune diplomatică ar putea include sancțiuni împotriva diplomaților ruși acreditați la București.