“Alegerea propriului destin aparține Ucrainei”, transmit liderii UE după reuniunea privind planul de pace: “Trebuie să rămânem uniți”
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după o reuniune specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.
Liderii celor 27 state ale UE au discutat luni situația din Ucraina în marja summitului UE–Uniunea Africană de luni, la Luanda (Angola), unii participând fizic, iar alții urmând să participe prin videoconferință.
Costa a salutat „noul impuls” din negocierile de pace și a spus că, deși „unele probleme rămân de rezolvat, direcția este pozitivă”, lăudând eforturile echipelor ucrainene și americane implicate în discuții.
„Este, de asemenea, clar că aspectele care privesc direct Uniunea Europeană, precum extinderea sancțiunilor sau activele imobilizate, necesită implicarea deplină și decizia Uniunii Europene”, a spus el, potrivit The Guardian.
Ursula von der Leyen a folosit un limbaj similar, vorbind despre „progrese bune” în discuțiile de la Geneva.
„Deși mai rămâne de lucru, există acum o bază solidă pentru a avansa. Pe măsură ce o facem, trebuie să rămânem uniți și să continuăm să plasăm interesul Ucrainei în centrul eforturilor noastre”, a spus ea.
Ea a adăugat în mod clar că „în continuare, teritoriul și suveranitatea Ucrainei trebuie respectate”, subliniind că „numai Ucraina, ca stat suveran, poate lua decizii privind forțele sale armate”.
„Alegerea propriului destin le aparține. De asemenea, vreau să subliniez centralitatea Europei în viitorul țării”, a spus ea.
Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.
Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.
Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.
Antonio Costa a discutat telefonic cu Volodimir Zelenski înaintea reuniunii informale a liderilor din UE: „O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace”
Președintele Consiliului European, António Costa, a anunțat că a discutat telefonic cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, „pentru a afla evaluarea sa asupra situației” înaintea reuniunii informale a liderilor din UE privind Ucraina, care are loc astăzi în contextul summitului UE-Africa.
„O poziție unitară și coordonată a UE este esențială pentru a asigura un rezultat pozitiv al negocierilor de pace, atât pentru Ucraina, cât și pentru Europa”, a menționat Costa într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare X.
Liderii celor 27 de țări membre ale UE au fost convocați de președintele Consiliului European, Antonio Costa, în cadrul unei reuniuni de urgență care vizează situația din Ucraina, ce va avea loc luni, în contextul summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
Casa Albă a propus un plan în 28 de puncte pentru pacea în Ucraina, document de pornire a discuțiilor între părțile americană, ucraineană și europeană ce au loc la Geneva, informează Politico Europe.
Planul conține o serie de măsuri primite cu îngrijorare de partenerii Ucrainei, printre aceste prevederi fiind revenirea Rusiei în circuitul economiei globale după ani de sancțiuni pentru încălcarea dreptului internațional, cedarea unor teritorii de către Ucraina, reducerea forțelor armate ucrainene.
Europenii au venit cu o contra-propunere la planul SUA care cuprinde mențiuni precum un acord total de neagresiune Rusia-Ucraina-NATO, armată ucraineană de 800.000 militari, garanții de securitate și negocieri teritoriale de la „linia de contact”.
Potrivit președintelui Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk, Ucraina este pregătită să avanseze către „o pace autentică”, dar a subliniat trei linii roșii pentru Kiev în orice negocieri, „pe care nimeni nu are dreptul să le depășească: fizic, legal, moral”.
El le-a enumerat astfel:
- nicio recunoaștere legală a ocupației ruse a teritoriilor ucrainene
- nicio restricție asupra forțelor de apărare ale Ucrainei
- niciun veto asupra dreptului Ucrainei de a-și alege viitoarele alianțe.
Citiți și: Orice acord va trebui “să respecte pe deplin suveranitatea Ucrainei”, au stabilit SUA și Ucraina la Geneva, convenind să lucreze asupra planului de pace
Stefanchuk a adăugat că „orice proces de pace autentic trebuie să se bazeze pe un principiu foarte clar: nimic despre Ucraina fără Ucraina și nimic despre Europa fără Europa”.
El a subliniat, de asemenea, că orice acord nu trebuie să încalce constituția țării, care menționează, de asemenea, unele dintre aceste puncte, de exemplu în ceea ce privește teritoriul.
Ruslan Stefanchuk a preluat, de asemenea, argumentele lui Zelenski privind activele înghețate ale Rusiei, afirmând că redirecționarea acestora către Ucraina ar fi „prețul pentru viețile pierdute și prețul pentru distrugerile provocate” de Moscova.
Este „momentul pentru un parteneriat Uniunea Africană-UE îndrăzneț și orientat spre viitor”, subliniază Ursula von der Leyen și Antonio Costa: Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European, Ursula von der Leyen și Antonio Costa, au subliniat ambiția comună a Europei și Africii de a valorifica „întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, pentru a construi o lume „mai dreaptă, verde și mai sigură, bazată pe valori comune și respect reciproc”.
Într-un articol de opinie comun intitulat „Un singur parteneriat, un singur viitor”, ce a fost dat publicității înainte de cel de-al 7-lea summit UE-Uniunea Africană, ce are loc în Luanda, capitala Angolei, cei doi oficiali europeni evidențiază bornele istorice pe care parteneriatul dintre cele două organizații le marchează anul acesta.
„Suntem uniți, bazându-ne pe lecțiile valoroase ale istoriei noastre comune și cu ambiții comune reînnoite, ferm orientate spre viitor. Anul 2025 marchează 25 de ani de parteneriat UE-UA și 50 de ani de independență a Angolei și a multor alte națiuni africane – repere care ne reamintesc cât de departe am ajuns și cât de multe putem realiza împreună. Europa și Africa sunt legate între ele într-o lume în continuă schimbare, care necesită solidaritate, inovare și un scop comun. Provocările cu care ne confruntăm astăzi – schimbările climatice, transformarea digitală, migrația ilegală, conflictele și insecuritatea – nu cunosc granițe. Răspunsul la această lume multipolară trebuie să fie cooperarea multipolară. Împreună, Africa și Europa pot deschide calea”, își arată convingerea Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
Președinții Comisiei Europene și Consiliului European au reliefat atuurile celor două părți, dar și eforturile depuse de Uniunea Europeană pentru a se apropia mai mult de Africa și de a aduce pacea și prosperitatea în această regiune.
„Cel mai mare atu al Africii este tineretul său: dinamic, inovator și hotărât. Cu experiența, tehnologia și investițiile Europei, putem colabora pentru a transforma provocările de astăzi în oportunități pentru mâine – creând locuri de muncă ecologice, stimulând creșterea digitală și asigurându-ne că nimeni nu este lăsat în urmă. În ultimii 25 de ani, parteneriatul UA-UE a devenit mai profund, mai amplu și mai strategic. UE este principalul partener comercial, investitor și colaborator al Africii în domeniul păcii și dezvoltării, deoarece prosperitatea și securitatea noastră sunt indisolubil legate”, arată oficialii europeni.
În încheiere, președinții Comisiei Europene și Consiliului European arată că a venit „momentul pentru un parteneriat UA-UE îndrăzneț și orientat spre viitor.”
„Parteneriatul nostru vizează crearea unei lumi mai echitabile, mai ecologice și mai sigure, bazată pe valori comune și respect reciproc. Privind către următorii 25 de ani, mesajul nostru de la Luanda este clar: Africa și Europa sunt unite în ambițiile lor, egale în parteneriat și hotărâte să valorifice întregul potențial al popoarelor noastre, în special al tinerilor”, conchid Ursula von der Leyen și Antonio Costa.
Cei 27 de lideri ai UE convocați la o reuniune specială privind Ucraina: Statele UE și NATO trebuie să-și dea acordul asupra elementelor din planul de pace
Președintele Consiliului European Antonio Costa a anunțat convocarea tuturor celor 27 de lideri ai Uniunii Europene la o reuniune specială dedicată situației din Ucraina, ce va avea loc luni, în marja Summitului UE–Uniunea Africană de la Luanda.
Întâlnirea urmărește coordonarea poziției europene în legătură cu evoluțiile recente ale eforturilor internaționale de negociere a unui plan de pace.
Anunțul a fost făcut de Costa într-o postare pe X.
Reuniți sâmbătă în Africa de Sud la summitul G20, mai mulți lideri europeni și liderii celor doi aliați non-europeni din G7, Canada și Japonia, au adoptat o declarație comună în care au salutat eforturile Statelor Unite de a facilita pacea în Ucraina, considerând însă că proiectul planului în 28 de puncte oferă o bază utilă pentru discuții care necesită îmbunătățiri.
Ei au reafirmat principiul fundamental conform căruia frontierele nu pot fi modificate prin forță și și-au exprimat îngrijorarea față de propunerile care ar limita capacitățile militare ale Ucrainei, considerând că acestea ar expune țara unor riscuri viitoare. De asemenea, au subliniat că orice elemente ale planului care implică Uniunea Europeană sau NATO trebuie aprobate de membrii celor două organizații.
“Reiterăm faptul că punerea în aplicare a elementelor referitoare la Uniunea Europeană și la NATO ar necesita consimțământul membrilor UE și, respectiv, al NATO“, au transmis aceștia.
Declarația a fost semnată de președintele Consiliului European, António Costa, președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, președintele Franței, Emmanuel Macron, prim-ministrul Regatului Unit, Keir Starmer, prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, prim-ministrul Spaniei, Pedro Sánchez, președintele Finlandei, Alexander Stubb, prim-ministrul Țărilor de Jos, Dick Schoof, prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin, prim-ministrul Norvegiei, Jonas Gahr Støre, prim-ministrul Canadei, Mark Carney, prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, și prim-ministrul Poloniei, Donald Tusk.
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să lucreze “onest” la planul de pace susținut de SUA, în timp ce europenii au avertizat că „pacea nu poate fi o capitulare”. Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice”.
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite.
În ceea ce-l privește, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avut consultări sâmbătă cu mai mulți lideri europeni, după ce cu o zi în urmă a discutat și la telefon cu vicepreședintele american J.D. Vance, cu care a convenit că vor fi organizate runde de discuții la nivelul consilierilor pentru securitate națională din SUA, Europa și Ucraina pe marginea planului.
Astfel, oficiali ucraineni, americani și europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.
Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care a subliniat că urmărește “cu cea mai mare atenție” cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva țării vecine.
Într-un mesaj difuzat pe X, președintele a salutat “eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa către un armistițiu durabil și către formula unei păci negociate și durabile”, referindu-se la propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în articolul 5 al Tratatului NATO, dar care prevede concesii teritoriale.
“Este, de asemenea, o bună ocazie, pentru a reafirma că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare”, a continuat Nicușor Dan.
Președintele a indicat că se alătură “mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu”, cu trimitere la convorbirea telefonică pe care președintele Ucrainei a avut-o cu liderii Franței, Germaniei și Marii Britanii.
