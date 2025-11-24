“Alegerea propriului destin aparține Ucrainei”, transmit liderii UE după reuniunea privind planul de pace: “Trebuie să rămânem uniți”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și președintele Consiliului European, António Costa, au salutat, după o reuniune specială a șefilor de stat sa de guvern din UE, „noul impuls” în negocierile privind Ucraina, ca urmare a discuțiilor declanșate de planul american și de contra-propunerea europenilor, subliniind însă că rămân probleme de rezolvat.

Liderii celor 27 state ale UE au discutat luni situația din Ucraina în marja summitului UE–Uniunea Africană de luni, la Luanda (Angola), unii participând fizic, iar alții urmând să participe prin videoconferință.

Costa a salutat „noul impuls” din negocierile de pace și a spus că, deși „unele probleme rămân de rezolvat, direcția este pozitivă”, lăudând eforturile echipelor ucrainene și americane implicate în discuții.

„Este, de asemenea, clar că aspectele care privesc direct Uniunea Europeană, precum extinderea sancțiunilor sau activele imobilizate, necesită implicarea deplină și decizia Uniunii Europene”, a spus el, potrivit The Guardian.

Ursula von der Leyen a folosit un limbaj similar, vorbind despre „progrese bune” în discuțiile de la Geneva.

„Deși mai rămâne de lucru, există acum o bază solidă pentru a avansa. Pe măsură ce o facem, trebuie să rămânem uniți și să continuăm să plasăm interesul Ucrainei în centrul eforturilor noastre”, a spus ea.

Ea a adăugat în mod clar că „în continuare, teritoriul și suveranitatea Ucrainei trebuie respectate”, subliniind că „numai Ucraina, ca stat suveran, poate lua decizii privind forțele sale armate”.

„Alegerea propriului destin le aparține. De asemenea, vreau să subliniez centralitatea Europei în viitorul țării”, a spus ea.

Duminică, în Elveția, Ucraina și SUA au convenit o versiune revizuită a acordului-cadru propus inițial de Washington, care include acum unele dintre cererile Kievului.

Propunerea americană inițială cerea Ucrainei să cedeze teritorii mai extinse decât cele aflate în prezent sub ocupație rusă, să accepte limitări ale armatei sale și să renunțe la aderarea la NATO — cereri formulate de Rusia și respinse constant de Kiev.

Aliații europeni, care nu au fost implicați în elaborarea propunerii inițiale, au transmis o contrapropunere menită să reducă din concesiile teritoriale cerute Ucrainei și să includă garanții de securitate din partea NATO — în special a SUA — în cazul unei noi agresiuni ruse.