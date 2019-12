Alegeri anticipate în Regatul Unit. Premierul britanic Boris Johnson nu va participa la summitul Consiliului European și nici nu va trimite un reprezentant

Comisia Europeană a dat luni publicităţii o listă revizuită a companiilor aeriene care nu îndeplinesc standardele internaţionale de siguranţă şi, în consecinţă, sunt supuse unor interdicţii de a opera în Uniunea Europeană, informează un comunicat al executivului european.

Printre companiile aflate pe această listă se numără: Valan ICC SRL, Aim Air SRL, Air Stork SRL, Megaviation SRL, Pecotox – Air SRL, Terra Avia SRL şi Fly Pro SRL, care sunt înregistrate în Republica Moldova.

Today we updated the #AirSafetyList. “This decision illustrates our continuous efforts to offer the highest level of safety. Not only to 🇪🇺 travellers, but to travellers 🌍, because #aviationsafety does not know nationalities.”#AviationStrategyEU https://t.co/TR0jyzNGU5

— Adina Ioana Valean (@AdinaValean) December 9, 2019