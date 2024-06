Alegeri europene | Roberta Metsola, un ultim îndemn către europeni să iasă la vot: “Nu luați Europa ca pe un dat. Apărați-o. Dați-i formă”

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a lansat joi, în ziua de debut a alegerilor europene, un îndemn către cetățeni să iasă la vot, 373 de milioane de europeni fiind așteptați la urne pentru a alege cei 720 de membri ai viitorului Parlament în cadrul unui scrutin marcat de dilema menținerii unei majorități pro-europene solide și o alunecare către dreapta și extrema-dreaptă.

“Nu luați Europa ca pe un dat. Apărați-o. Dați-i formă“, a spus Metsola, într-un video difuzat pe X.

“Uniunea Europeană livrează pentru cetățeni. Și încă putem să ne îmbunătățim. Împreună, putem face Europa mai bună, mai puternică, mai echitabilă pentru ziua de mâine”, a subliniat ea.

Metsola, candidată pentru un nou mandat în țara natală, Malta, și-a încheiat mesajul cu motto-ul campaniei de promovare a participării la vot demarată de Parlamentul European.

“Folosiți-vă votul sau alții vor decide pentru voi!”, a conchis ea, adăugând: “Și spuneți-le prietenilor și familiei să voteze și ei”.

.@ep_president Roberta Metsola has one final message for voters before the #EUelections2024 begin this week:

Do not take Europe for granted. Defend it. Shape it.#UseYourVote. Or others will decide for you. pic.twitter.com/n4OwBfBAZY

— European Parliament (@Europarl_EN) June 5, 2024