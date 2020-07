Alegeri în SUA. Donald Tusk: Am ajuns să-l cunosc pe Donald Trump destul de bine. De aceea, mă rog pentru succesul lui Joe Biden

Fostul președinte al Consiliului European Donald Tusk și-a manifestat joi susținerea pentru ca Joe Biden să devină noul președinte al SUA, într-un nou gest critic la adresa actualului lider de la Casa Albă, Donald Trump.

Recunoscut pentru stilul său de comunicare inedit la adresa lui Donald Trump și a modului în care liderul de la Casa Albă a provocat tensiuni în cadrul relației transatlantice, Tusk a oferit, într-o postare pe Twitter, o nouă mostră în acest sens.

“Am crezut întotdeauna în idealurile republicane și în măreția Americii, atât în calitate de anti-comunist în cadrul sindicatului Solidaritatea, cât și în calitate de prim-ministru al Poloniei și președinte al Consiliului European. Reagan a fost eroul meu. Și am ajuns să-l cunosc pe Donald Trump destul de bine. Acestea sunt motivele pentru care mă rog pentru succesul lui Joe Biden”, a scris Tusk, actualul președinte al PPE, pe contul său de Twitter.

I’ve always believed in the Republican ideals and greatness of America:as an anti-Communist from “Solidarność”, Polish Prime Minister and as EU President. Reagan was my hero. And I got to know @realDonaldTrump really well. These are the reasons why I pray for @JoeBiden’s success.

