Alegeri la limită în Suedia: Alianța de stânga a fostului premier Andersson conduce cursa pentru revenirea la putere, pe fondul scăderii extremei-drepte

Suedia ar putea avea un nou guvern după alegeri legislative decise la limită în urma cărora Alianța de stânga condusă de fostul premier Magdalena Andersson conduce cu doar trei mandate în fața blocului de dreapta al actualului premier Ulf Kristersson, după numărarea a peste 90% dintre voturi, relatează Deutsche Welle. Rezultatul final rămâne însă incert, iar extrema dreaptă suedeză, parte a alianței lui Kristersson, a înregistrat o scădere semnificativă a susținerii.

Cu peste 90% dintre buletinele de vot numărate duminică seară, social-democrații conduși de Andersson erau creditați cu 176 de mandate în parlamentul suedez, Riksdag, care are 349 de locuri, potrivit autorității electorale din Suedia.

Social-democrații conduc o coaliție de opoziție de stânga și speră să revină la putere după patru ani. Andersson a mai fost prim-ministru în perioada 2021-2022, moment când a semnat și cererea de aderare a țării sale NATO.

Recunoscând avansul foarte strâns, Andersson a declarat luni dimineață că „se pare că va fi foarte strâns”.

„Noi, social-democrații, vom fi întotdeauna pregătiți să ne asumăm responsabilitatea pentru rezultat… Deocamdată, suntem în frunte. Iar dacă acest lucru se confirmă, Suedia va avea un nou guvern”, le-a spus ea susținătorilor.

Partidul de centru-stânga era creditat cu 28% din voturi, ceea ce ar reprezenta cel mai slab rezultat al său din ultimul secol.

Premierul în exercițiu așteaptă numărarea tuturor voturilor

Alianța de dreapta condusă de actualul premier Ulf Kristersson era creditată cu 173 de mandate.

Rezultatul final al alegerilor nu va fi confirmat înainte de miercuri, după numărarea voturilor exprimate anticipat.

„Alegătorii și-au spus cuvântul, dar încă nu avem un rezultat final. Ce guvern va conduce Suedia în următorii ani rămâne o întrebare deschisă și vom face tot ce putem pentru a ne asigura că acest guvern va fi cel mai bun pentru țara noastră”, a declarat Kristersson.

Premierul a precizat că va contacta liderii celorlalte partide pentru eventuale negocieri privind formarea unei coaliții.

Alianța sa include formațiunea de extremă dreapta Democrații Suedezi, care a pierdut din susținere față de alegerile precedente din 2022.

Extrema dreaptă pierde din susținere pentru prima dată

Cea mai mare surpriză a serii a fost rezultatul sub așteptări al Democraților Suedezi, care au intrat în alegerile de duminică sperând să ajungă pentru prima dată la guvernare de la înființarea formațiunii, în 2010.

Spre deosebire de Germania, unde majoritatea partidelor au exclus colaborarea cu formațiunea de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), în cadrul așa-numitului „cordon sanitar” politic, Kristersson promisese Democraților Suedezi funcții-cheie în guvern în cazul unei victorii a alianței sale. Liderul partidului, Jimmie Åkesson, urma să primească funcția de ministru al imigrației.

Pe măsură ce rezultatele au fost anunțate în cursul zilei de luni, partidul anti-imigrație a înregistrat însă, pentru prima dată, o scădere a susținerii electorale. Formațiunea obținea 17,9% din voturi, cu peste trei puncte procentuale mai puțin decât cele 20,5% obținute în 2022.

Åkesson le-a spus susținătorilor reuniți la Stockholm că, deși rezultatele nu sunt încă definitive, „este evident că am pierdut câteva puncte procentuale față de rezultatul nostru de acum patru ani”.