Alegeri locale 2020 | Emil Boc, reales primar al Clujului pentru a cincea oară consecutiv, promite să mențină orașul “în liga campionilor în materie de inovare”

Candidatul PNL Emil Boc a fost reconfirmat în funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca, fiind pentru a cincea oară consecutiv când acesta este ales primar al unuia dintre cele mai dezvoltate orașe din România.

Conform rezultatelor exit-poll citate de Hotnews, fostul premier a obșinut 51.52% din voturile clujenilor, devansându-l pe reprezentantului USR PLUS, Emanuel Ungureanu , care a strâns doar 38.64% dintre voturi.

Emil Boc a declarat, duminică, la ieșirea de la urne că a votat cu echipa care poate să menţină oraşul pe primul loc.

“Am votat cu acea echipă care are viziunea şi proiectele necesare să menţină Clujul pe primul loc, să aducă în continuare investiţii şi locuri de muncă bine plătite la Cluj. Am votat cu acea echipă capabilă să unească, nu să dezbine, am votat cu acea echipă care menţine Clujul în liga campionilor în materie de inovare, cu acea echipă care asigură că în oraş nimeni nu este uitat şi nimeni nu este abandonat, cu acea echipă care modernizează Clujul în toate domeniile prin creşterea calităţii vieţii în educaţie, sănătate, locuri de muncă, mediu, infrastructură, parcuri. Adică, cu acea echipă care fructifică avantajele competitive ale Clujului”, a declarat Emil Boc, conform Agerpres.

Anul acesta, municipiul Cluj-Napoca s-a aflat între ultimele șase orașe finaliste pentru titlul de Capitală Europeană a Inovării, alături de orașe precum Leuven, Valencia sau Viena, primarul Emil Boc afirmând că orașul pe care îl administrează face parte din “hexagonul inovării europene”.

Emil Boc a devenit pentru prima oară primar în 2004, când s-a impus în turul al doilea al alegerilor locale în fața lui Ioan Rus (PSD), primul clasat în primul tur de scrutin, cu 56,26% din voturi.

La alegerile locale din 2008, Emil Boc a fost reales în funcția de primar încă din primul tur de scrutin, cu 76,21% din totalul voturilor valabil exprimate.

La alegerile locale din 2012, desfășurate într-un singur tur de scrutin, s-a clasat pe locul întâi, cu 40,61% din voturi, față de cele 52.251 de voturi (39,53%) obținute de Marius Nicoară (PNL).

La alegerile locale din 2016, desfășurate într-un singur tur de scrutin, a câștigat funcția de primar al municipiului Cluj-Napoca cu 64,76%

La nivel european, Emil Boc este membru al delegației României la Comitetul European al Regiunilor.