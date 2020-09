Alegeri locale 2020. Eurodeputatul Eugen Tomac a votat “pentru oameni politici care au idealuri”: Mi-aş dori ca democraţia românească să nu mai sufere

Preşedintele PMP, eurodeputatul Eugen Tomac, a afirmat, duminică, că a votat pentru experienţă, pentru competenţă, pentru mai multă transparenţă.

“Am votat astăzi pentru experienţă, pentru competenţă, pentru mai multă transparenţă şi cred că, chiar dacă trecem printr-o perioadă foarte grea, trebuie să dăm dovadă de implicare şi să venim să votăm din convingere. Mi-aş dori foarte mult ca democraţia românească să nu mai sufere, exact aşa cum a suferit în această campanie şi este absolut esenţial să înţelegem că fiecare dintre noi are propria conştiinţă, are propriile convingeri. Am votat pentru oameni politici care au idealuri, nu interese de conjunctură”, a spus Tomac, la ieşirea de la urne, conform Agerpres.

El a subliniat importanţa votului la aceste alegeri locale. “Este mult mai grav să lipsim de la acest exerciţiu democratic şi cred că este mult mai grav să ne temem de virusul care poate bântui democraţia, decât de pandemie”, a explicat liderul PMP, mai arată sursa citată.

Cetățenii români își aleg duminică reprezentanții în administrațiile publice locale și județene, procesul de votare desfășurându-se în condiții speciale în contextul pandemiei de COVID-19.

Cele aproximativ 18.800 de secţii de votare organizate în ţară pentru alegerile locale s-au deschis duminică la ora 07:00, peste 18 milioane de alegători fiind aşteptaţi la urne pentru a-şi alege primarii, preşedinţii de consilii judeţene, dar şi pe cei care vor face parte, timp de patru ani, din consiliile locale şi judeţene.