Alegeri parlamentare 2020. Dacian Cioloș: E momentul să apropiem Parlamentul de societatea românească. Va trebui să reconstruim România pe baze sănătoase

Dacian Cioloș, liderul grupului Renew Europe în Parlamentul European și co-președintele USR PLUS, a criticat vineri discursul politic de pe scena politică autohtonă și a acuzat existența unor “reclame plătite cu dezinformări grosolane despre așa-zise „voturi antiromânești” ale delegației USR PLUS în Parlamentul European”.

“Credeam că anii ‘90 au trecut și că discursul politic a evoluat, mai ales când sursa acestor campanii vine dinspre potențialii noștri viitori parteneri de guvernare, membri ai Partidului Popular European. De exemplu, se ia un amendament marginal al grupului Conservatorilor europeni despre energia nucleară și se spune că am fi votat împotriva lui. Se „uita” însă că am votat împotrivă pentru că am propus un amendament mai bun, care susține producerea de energie curată și, în plus, insistă asupra măsurilor adecvate pentru asigurarea celui mai mare grad de siguranță posibilă atunci când vine vorba de energia nucleară”, a spus Cioloș.

Liderul Renew Europe a subliniat cu fermitate că delegația USR PLUS nu votează în Parlamentul European alături de populiști și eurosceptici.

“Ca să fie clar, de principiu, USR PLUS nu votează alături de conservatorii populiști de la PiS-ul lui Kaczyński și nici alături de FIDESZ-ul lui Viktor Orban, colegii de grup politic ai PNL, PMP si UDMR. Adică nu votăm împreună cu aceia care în aceste zile blochează bugetul european viitor și bugetul de relansare economică din care România poate beneficia de aproape 80 de miliarde de euro. Tot așa cum nu votăm nici alături de comuniștii din PE sau de orice alte formațiuni de extremă și populiste. Așa cum nu am votat nici împotriva ridicării vizelor pentru cetățenii români care vor să călătorească în SUA, și nici împotriva unei rezoluții care cerea mai puțină corupție în Bulgaria, ceea ce colegii de la PNL, PMP și UDMR au făcut”, a detaliat Cioloș,

În context, el s-a referit la frustrarea multor vechi politicieni.

“Delegația USR PLUS a devenit, în mai puțin de doi ani, una dintre cele mai influente din Parlamentul European. Muncim însă pentru România, pentru Europa, pentru interesele europene ale țării, așa cum o să o facem curând și de la guvernare”, a conchis el.