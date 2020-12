Alegeri parlamentare 2020. Eurodeputatul Daniel Buda a votat pentru garanția faptului că fondurile europene reprezintă o șansă pentru modernizare

Eurodeputatul Daniel Buda, vicepreședinte al Comisiei pentru agricultură din Parlamentul European, a transmis duminică că a votat la alegerile pentru Parlamentul României cu partidul care a reușit să pună România pe un parcurs european.

“Alături de colegii mei din PNL Cluj, primarul Municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc, președintele CJ Cluj, Alin Tișe, viceprimarul Dan Tarcea și candidații la Parlamentul României, Radu Moisin, Sabin Sărmaș, Sorin Moldovan, Ovidiu Cîmpean și Zoltan Coraian, ne-am exercitat în această dimineață dreptul de vot. Am votat astăzi cu partidul care a reușit în ultimul an să pună România pe un parcurs european, cu partidul care a înțeles că instituțiile europene sunt partenere și nu dușmani, cu partidul care a reușit să facă o viață mai bună românilor și cu partidul care reprezintă o garanție a faptului că fondurile europene reprezintă o șansă pentru modernizare. Am votat pentru pentru o echipă de la nivelul județului Cluj care este o garanție a faptului că vor ști care sunt prioritățile clujenilor și care vor urmări implementarea proiectelor importante pentru Cluj”, a scris Buda, pe Facebook.

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne în cele peste 18.000 de secţii organizate în ţară pentru a-şi alege reprezentanţii în noul Parlament.

Senatorii şi deputaţii sunt aleşi prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.