Alegeri parlamentare 2020. Eurodeputatul Gheorghe Falcă: Am votat pentru ca președintele Klaus Iohannis să aibă parteneri în Parlament și Guvern

Președintele PNL Arad, europarlamentarul Gheorghe Falcă, și-a exprimat dreptul de a vota la secția de votare organizată în incinta Liceului Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad, iar după exercitarea votului a subliniat că și-a exprimat dreptul constituțional pentru ca “președintele Klaus Iohannis să aibă parteneri în Parlament și Guvern”.

Președintele PNL Arad a venit însoțit de soție și de fiica sa, informează un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.

“Am votat pentru ca domnul primarul Aradului, Călin Bibarț și președintele Consiliului Județean Arad, Iustin Cionca, să aibă parteneri în Parlamentul și Guvernul României. Aradul are nevoie de parlamentari care să îi susțină proiectele și să nu mai fie văduvit de zeci de milioane de euro. Am votat pentru ca președintele Klaus Iohannis să aibă parteneri în Parlament și Guvern. Un președinte care a reușit să aducă pentru România 80 de miliarde euro, bani care ne vor ajuta în gestionarea acestei crize având speranța că o vom putea depăși în următoarele șase luni, are nevoie de susținerea Parlamentului și Guvernului”, a spus Falcă, citat în comunicat.

“Am votat pentru ca părinții și bunicii noștri merită respect! Anul acesta am crescut punctul de pensie și așa vom continua și în următorii patru ani. Este o mare oportunitate pentru România să ne dezvoltăm în acest an și credem că următorii 4 ani vor fi decisivi pentru această etapă de dezvoltare. Îi așteptăm pe tineri alături de noi la vot, pe părinții și bunicii noștri care cred în această Românie pe care ei au dezvoltat-o. În final, oportunitatea de a fi parteneri în Uniunea Europeană se va vedea în următorii ani. Dezvoltarea României depinde de votul pe care noi îl vom da astăzi”, a transmis europarlamentarul Gheorghe Falcă.