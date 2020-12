Alegeri parlamentare 2020. Klaus Iohannis: Avem șansa istorică de a alege un Parlament mai bun. Vă rog, dragi români, mergeți la vot!

Premierul Ludovic Orban, preşedintele PNL, a declarat că a votat pentru dezvoltarea României, pentru ”reforme substanţiale”, ”o orientare euro-atlantică clară” a ţării, precum şi pentru ”un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită”.

“Astăzi e o zi decisivă pentru evoluţia ulterioară a României, astăzi românii au puterea să decidă în ce direcţie se va îndrepta România. Îi invit pe toţi românii să-şi exercite dreptul de vot şi să participe la această decizie fundamentală pentru destinul României. (…) În ce mă priveşte, mi-am exercitat dreptul de vot şi am votat pentru dezvoltarea României. Am votat pentru o Românie dinamică, modernă, o Românie încrezătoare în forţele sale, o Românie care să fie respectată la nivel internaţional. Am votat pentru reforme substanţiale, am votat pentru o orientare euro-atlantică clară a României, de asemenea am votat pentru un plan de dezvoltare care să permită saltul pe care România îl merită”, a afirmat Ludovic Orban, duminică, după ce şi-a exprimat opţiunea de vot la Şcoala Generală nr. 1 din Dobroeşti, judeţul Ilfov, relatează Agerpres.

Şeful Executivului a susţinut nu există risc de contaminare cu noul coronavirus dacă regulile de protecţie sanitară sunt respectate, întrebat dacă criza medicală ar putea influenţa prezenţa la vot.

Peste 18 milioane de alegători sunt aşteptaţi duminică la urne în cele peste 18.000 de secţii organizate în ţară pentru a-şi alege reprezentanţii în noul Parlament.

Senatorii şi deputaţii sunt aleşi prin scrutin de listă, potrivit principiului reprezentării proporţionale.