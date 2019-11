Alegeri prezidențiale 2019. Adina Vălean, comisarul european desemnat de România, a votat la Bruxelles: ”Pentru o Românie puternică, atât în Europa, cât și în plan internațional”

Eurodeputatul Adina Vălean (PNL, PPE), comisarul european desemnat din partea României pentru a ocupa portofoliul Transporturilor în Comisia Ursulei von der Leyen, a votat vineri, la Bruxelles, la alegerile prezidențiale, în contextul în care procesul de votare a început vineri în străinătate, un eveniment premieră în istoria alegerilor din țara noastră.

”Un moment important în viața oricărei națiuni. Am profitat de ocazie că se poate vota chiar mai devreme. Am venit astăzi cu încredere. Am venit să votez cu candidatul meu, să votez pentru o Românie puternică, atât în Europa, cât și în plan internațional”, a declarat Vălean, pentru Știrile TVR.

Cetățenii români sunt așteptați în următoarele trei zile la urne pentru a alege președintele României pentru următorii cinci ani. Pentru prima dată în istorie, românii din străinătate pot vota pe parcursul a trei zile, de vineri până duminică, în vreme ce secțiile de vot pentru românii din țară vor fi deschise, asemenea tradiției, duminică. Principalii candidați la funcția supremă în stat sunt actualul președinte Klaus Iohannis (PNL), fostul premier Viorica Dăncilă (PSD), deputatul Dan Barna (Alianța USR-PLUS), fostul europarlamentar Mircea Diaconu (independent susținut de ALDE și Pro România), diplomatul Theodor Paleologu (Partidul Mișcarea Populară) și Kelemen Hunor, din partea UDMR.

În eventualitatea unui al doilea tur, românii din diaspora pot vota la urne, potrivit aceluiaşi orar ca în primul tur, în zilele de 22, 23 şi 24 noiembrie.

În ce o privește pe Adina Vălean, singurul român președinte de comisie europarlamentară, aceasta va fi audiată săptămâna viitoare în Parlamentul European. Mai întâi, Comisia pentru afaceri juridice va decide, la 12 noiembrie, într-o ședință extraordinară, asupra integrității noilor candidați propuși de Franța, România și Ungaria. Joi, 14 noiembrie, Adina Vălean va fi audiată în Comisia pentru transport din Parlamentul European.