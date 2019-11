Alegeri prezidențiale 2019: O tânără din Alba Iulia, aflată la studii în Polonia, a călătorit 400 de kilometri cu trenul pentru a vota

O tânără din Alba Iulia, aflată la studii în cadrul unui program Erasmus, în Polonia, a făcut un drum de 400 de kilometri pentru a vota la cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale, informează Alba24.ro.

Alexandra a explicat că votul este un drept care în ultimii ani a devenit și o obligație. Tânăra este masterandă a Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.

”Sunt studentă Erasmus de 2 luni într-un orășel pe nume Pila, din Polonia, la master, unde am mai fost un an și în timpul facultății. Am făcut un drum de aproximativ 200 de kilometri cu trenul (400 dus întors) până în Gdansk, pentru a vota. De ce? Pentru ca este dreptul meu, dar în ultimii ani simt că este o obligație. O obligație pentru că știu că acasă este România și pentru că sper la un viitor mai bun!” declarat Alexandra, pentru Alba24.

Peste 500.000 de români din străinătate, dintre care 17.503 prin corespondență, au votat până duminică dimineață în diaspora pentru turul al doilea al alegerilor prezidențiale, păstrând tendința de creștere a prezenței la urne și generând posibilitatea depășirii recordului de prezență (peste 675.000), înregistrat la primul tur.

Conform datelor furnizate de Biroul Electoral Central, până duminică la ora 13:25 (ora România), au votat 531.038 de cetățeni români peste hotare, la care se adaugă cei 17.503 care și-au exprimat dreptul de vot prin corespondență, determinând un număr total de voturi de 548.541.

Peste 18 milioane de români sunt așteptați duminică la urne pentru a alege președintele țării în următorii cinci ani, funcția supremă în stat pentru care cetățenii au de optat între președintele Klaus Iohannis, candidatul PNL, și fostul prim-ministru Viorica Dăncilă, candidatul PSD.

În ce privește votul în țară, au votat deja 4.392.396 de cetățeni, reprezentând 24,11% din totalul alegătorilor.

Ziua votului la turul al doilea al alegerilor prezidențiale pentru românii din țară a început duminică la ora 7:00, în timp ce în străinătate, la fel ca și în primul tur, continuă a treia zi la urne pentru românii din diaspora. Vineri au votat peste 111.000 de cetățeni, în creștere față de primul tur, iar sâmbătă prezența cumulată la vot a ajuns la peste 380.000 de români, cu peste 90.000 de voturi față de același interval de referință din primul tur al alegerilor când au votat peste 292.000 de români.

