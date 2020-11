Alegeri prezidențiale în Republica Moldova. Maia Sandu îi îndeamnă pe cetățeni să iasă la vot: Atunci când oamenii se unesc, lucrurile se schimbă

Candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate (PAS) la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat duminică, la ieşirea de la urne, că de votul pe care îl vor da alegătorii în al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidenţiale depinde cum va intra Moldova în următorul deceniu.

Maia Sandu a făcut apel la unitate, subliniind că “atunci când oamenii se unesc, lucrurile se schimbă”. În acelaşi timp, ea le-a cerut cetăţenilor moldoveni să se mobilizeze şi să iasă la vot, informează Agerpres.

“Astăzi este ziua voastră, astăzi toată puterea este în mâinile voastre, astăzi aveţi puterea să îi pedepsiţi pe cei care v-au minţit, v-au furat, care v-au sărăcit sau care v-au alungat de acasă. Astăzi, noi cu dumneavoastră decidem cum vor trăi oamenii din Republica Moldova în următorii patru ani, astăzi noi decidem cum va păşi Republica Moldova în următorul deceniu, dar pentru asta trebuie să ieşim la vot. Atunci când oamenii se unesc, atunci când oamenii îşi iau propriul destin în mâini, atunci lucrurile se schimbă. Eu astăzi am votat pentru schimbare. Eu am votat pentru o Moldovă în care toţi oamenii se uită cu încredere la ziua de mâine, în care oamenii trăiesc cu bucurie alături de familiile lor, în care oamenii îmbătrânesc cu demnitate. Eu am votat pentru o Moldovă de care cu toţii să fim mândri”, a afirmat Maia Sandu.

Aceasta şi-a exprimat speranţa că prezenţa la vot în turul al doilea al alegerilor prezidenţiale va fi mai mare decât în primul tur, atunci când doar 48,54% dintre cetăţeni şi-au exprimat votul.

“Cred că va fi prezenţa foarte mare la vot. Am văzut cum s-a unit societatea. Sunt foarte mândră de oamenii noştri, care s-au unit şi, aşa cum am spus, atunci când oamenii se unesc, lucrurile se schimbă spre bine”, a adăugat candidata pro-europeană.

Peste 3,2 milioane de cetăţeni cu drept de vot din Republica Moldova sunt aşteptaţi să participe, duminică, la cel de-al doilea tur al alegerilor pentru funcţia de preşedinte al ţării. Secţiile de vot se deschid la ora 7:00 şi se vor închide la ora 21:00.

Al doilea tur este organizat după ce niciunul dintre cei opt candidaţi la funcţia de preşedinte al Republicii Moldova nu a întrunit 50 +1 din voturile valabil exprimate în primul tur. Astfel, în lupta pentru cea mai importantă funcţie politică de la Chişinău se află candidatul Partidului Acţiune şi Solidaritate, Maia Sandu, şi actualul preşedinte, Igor Dodon, care s-a înscris în cursa electorală ca independent, având susţinerea Partidului Socialiştilor din Republica Moldova.