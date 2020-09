Alegeri prezidențiale SUA: Ambasadorul Adrian Zuckerman explică procedura de vot prin corespondență pentru cetățenii americani din România

Secretarul de Stat, Mike Pompeo, a ajuns în această dimineață în Grecia, efectuând cea de-a doua vizită în statul elen în mai puțin de un an.

„Încântat de a reveni în Grecia, un partener vital al SUA cu care împărtășim o viziune strategică comună. Puterea relației noastre bilaterale este la un nivel record și aștept cu nerăbdare o vizită productivă”, a scris Mike Pompeo pe contul de Twitter, după aterizarea sa în Grecia.

În această dimineață, Secretarul de Stat american a avut o primă întrevedere cu ministrul Afacerilor Externe elen. Cei doi oficiali au discutat despre tensiunile din Mediterana de Est.

Always fantastic to see Greek Foreign Minister @nikosdendias. Today in Thessaloniki, we discussed the enduring strength of the U.S.-Greece relationship, the Western Balkans, and de-escalation of tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/lKVV3yJjxN

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 28, 2020