Alegeri R. Moldova. Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Forțele pro-europene și partidele pro-ruse sunt “cap la cap”

Fostul președinte Traian Băsescu avertizează într-o postare publicată sâmbătă că scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pe 28 septembrie, are o miză majoră nu doar pentru viitorul Chișinăului, ci și pentru securitatea României.

Băsescu susține că în competiția electorală forțele pro-europene și cele pro-ruse sunt „cap la cap”, iar rezultatul ar putea fi decis, ca și la prezidențiale, de votul diasporei.

„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, a scris el, pe Facebook.

Potrivit acestuia, peste un milion de cetățeni moldoveni care trăiesc și muncesc în state membre ale Uniunii Europene beneficiază și de cetățenie română și ar putea juca un rol esențial în orientarea politică a țării.

„Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a adăugat Băsescu.

„Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul lor, al celor din diaspora”, a afirmat fostul șef al statului.

El a avertizat că o victorie a „stângii pro-moscovite” ar putea aduce în Parlamentul și Guvernul de la Chișinău „marionetele lui Putin”, ceea ce ar însemna pentru România o frontieră estică aflată sub controlul Moscovei.

În schimb, o participare masivă a diasporei și un vot în favoarea forțelor pro-europene ar garanta, în opinia lui Băsescu, continuarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea securității la frontiera de est a României.