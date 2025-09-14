REPUBLICA MOLDOVA
Alegeri R. Moldova. Traian Băsescu: Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! Forțele pro-europene și partidele pro-ruse sunt “cap la cap”
Fostul președinte Traian Băsescu avertizează într-o postare publicată sâmbătă că scrutinul parlamentar din Republica Moldova, programat pe 28 septembrie, are o miză majoră nu doar pentru viitorul Chișinăului, ci și pentru securitatea României.
Băsescu susține că în competiția electorală forțele pro-europene și cele pro-ruse sunt „cap la cap”, iar rezultatul ar putea fi decis, ca și la prezidențiale, de votul diasporei.
„Pe 28 septembrie, seara, Putin şi ai lui pot fi la graniţa României! În Republica Moldova “bătălia” pentru câştigarea alegerilor parlamentare este extrem de strânsă. Sunt “cap la cap” forţele politice pro-europene şi partidele pro-ruse”, a scris el, pe Facebook.
Potrivit acestuia, peste un milion de cetățeni moldoveni care trăiesc și muncesc în state membre ale Uniunii Europene beneficiază și de cetățenie română și ar putea juca un rol esențial în orientarea politică a țării.
„Foarte probabil, ca şi la prezidenţiale, rezultatul alegerilor va fi decisiv influenţat de votul oamenilor din diaspora”, a adăugat Băsescu.
„Pe 28 septembrie, viitorul Republicii Moldova, dar și securitatea României vor fi decisiv influențate de votul lor, al celor din diaspora”, a afirmat fostul șef al statului.
El a avertizat că o victorie a „stângii pro-moscovite” ar putea aduce în Parlamentul și Guvernul de la Chișinău „marionetele lui Putin”, ceea ce ar însemna pentru România o frontieră estică aflată sub controlul Moscovei.
În schimb, o participare masivă a diasporei și un vot în favoarea forțelor pro-europene ar garanta, în opinia lui Băsescu, continuarea procesului de integrare europeană a Republicii Moldova și consolidarea securității la frontiera de est a României.
Maia Sandu, primită în audiență la Vatican de Papa Leon al XIV-lea: Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită
Papa Leon al XIV-lea a primit-o vineri în audiență la Vatican pe președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ca parte a vizitei de stat pe care lidera de la Chișinău a efectuat-o în ultimele zile în Italia.
“Am vorbit despre pace, despre credința care ne ține împreună și despre drumul țării noastre spre o viață mai bună. I-am povestit despre bunătatea și generozitatea moldovenilor, despre cum oamenii noștri rămân profund atașați de valorile creștine. Chiar și în timpuri grele, când regimul sovietic deporta preoți și transforma bisericile în grajduri, oamenii au păzit cum au putut lăcașele sfinte și au păstrat credința vie. Am vorbit și despre cum, cu un război la hotar, am știut să arătăm compasiune și solidaritate. Așa am devenit cunoscuți ca o țară mică, cu inima mare. Credința și omenia țin neamul nostru rezistent și demn. Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, că Moldova este auzită. Cu voia lui Dumnezeu și prin munca noastră, ne vom croi un viitor în demnitate și pace, în marea familie europeană”, a scris, pe Facebook, președinta Maia Sandu, după întrevedere.
La colocviile avute după audiență la Secretariatul de stat al Sfântului Scaun, cardinalul Pietro Parolin și președinta Maia Sandu au abordat, printre altele, ”situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”, informează Vatican News.
După întrevederea cu Suveranul Pontif, președinta Sandu a avut o întâlnire cu cardinalul secretar de stat Pietro Parolin, care era însoțit de arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru Raporturile cu statele și organizațiile internaționale.
”În cadrul întâlnirii cordiale de la Secretariatul de stat”, aflăm dintr-un comunicat al Sălii de Presă a Sfântului Scaun, ”s-a exprimat satisfacția pentru relațiile bilaterale pozitive existente și urarea unei ulterioare consolidări a acestora”.
”Succesiv”, se mai spune în comunicatul de presă, ”colocviile au făcut referință la situația păcii și a securității la nivel local, regional și internațional, cu o referință particulară la evoluțiile recente din Ucraina”.
EUROPARLAMENTARI ROMÂNI
Eurodeputatul Dan Motreanu: Parlamentul European condamnă încercările repetate ale Federației Ruse și ale oligarhilor pro-ruși de a destabiliza Republica Moldova
Eurodeputatul Dan Motreanu condamnă încercările repetate ale Federației Ruse, ale oligarhilor pro-ruși și ale agenților locali sprijiniți de Moscova de a destabiliza Republica Moldova. El avertizează că aceste acțiuni se manifestă prin atacuri hibride, manipularea aprovizionării cu energie, finanțarea ilicită a actorilor politici, precum și prin campanii de dezinformare, manipulare și intimidare.
„Parlamentul European a aprobat o rezoluție privind sprijinirea Republicii Moldova împotriva amenințărilor hibride rusești. Am fost unul dintre inițiatorii rezoluției, alături de mai mulți colegi europarlamentari”, a scris Dan Motreanu, pe Facebook.
Dan Motreanu a subliniat că Parlamentul European solicită Uniunii Europene să completeze sprijinul politic acordat Republicii Moldova cu un sprijin financiar și tehnic consolidat, menit să susțină eforturile Guvernului de la Chișinău în combaterea ingerințelor străine în procesele democratice ale țării.
„Solicităm Consiliului să deschidă rapid negocierile de aderare pe capitole cu Republica Moldova. Cerem Federației Ruse să își retragă forțele militare, echipamentele și munițiile din regiunea transnistreană și să sprijine o soluționare pașnică a conflictului, în conformitate cu dreptul internațional”, a continuat deputatul european.
Potrivit acestuia, Parlamentul European recunoaște Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei ca victimă a opresiunii sovietice. După ce a fost abuziv desființată de autoritățile sovietice, Mitropolia Ortodoxă a Basarabiei a fost recunoscută oficial în 2002, în urma unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.
„Aderarea Republicii Moldova de UE le va permite românilor de peste Prut să aibă o viață mai bună. Sunt convins că vom fi împreună în UE și sper să trăim cât mai repede acest moment”, a concluzionat europarlamentarul.
PARLAMENTUL EUROPEAN
La o zi după discursul Maiei Sandu, Parlamentul European cere deschiderea rapidă a negocierilor de aderare și sprijinirea R. Moldova în fața ingerințelor Rusiei
Eurodeputații salută angajamentul exemplar al Republicii Moldova față de reformele legate de aderarea la UE și progresele constante înregistrate în acest sens, în pofida provocărilor interne și externe semnificative – inclusiv războiul de agresiune total al Rusiei împotriva Ucrainei și amenințările hibride specifice ale Kremlinului. Aceștia își reafirmă sprijinul de neclintit pentru perspectivele Republicii Moldova de aderare la UE și îndeamnă Consiliul să deschidă rapid negocierile de aderare cu clusterul 1 (elemente fundamentale), ca recunoaștere a progreselor substanțiale înregistrate de Republica Moldova pe calea reformelor esențiale.
Intensificarea comunicării strategice pentru a combate discursurile false
Deputații subliniază că viitoarele alegeri parlamentare sunt menite să determine consolidarea democratică a Republicii Moldova și progresele înregistrate în direcția aderării la UE si doresc ca UE să sprijine în continuare țara în asigurarea unui vot liber, corect și transparent. Parlamentul îndeamnă autoritățile naționale, societatea civilă și UE să își îmbunătățească comunicarea strategică, pentru a contracara discursurile false promovate de Rusia. În plus, deputații iau act de contribuția importantă a organizațiilor societății civile la combaterea dezinformării și a influenței răuvoitoare exercitate de actorii politici care se opun reformelor și de agenții Rusiei.
Rezoluția afirmă că reforma cuprinzătoare a sistemului de justiție și lupta împotriva corupției sunt esențiale, atât pentru reziliența Republicii Moldova împotriva ingerințelor străine și a amenințărilor hibride, cât și pentru succesul reformelor democratice și al celor legate de aderarea la UE. Textul recunoaște, de asemenea, eforturile susținute ale Republicii Moldova de a construi un sistem judiciar independent, imparțial, responsabil și profesionist.
SOTEU 2025: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!”, îndeamnă Ursula von der Leyen, la o zi după discursul Maiei Sandu privind extinderea UE
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat miercuri, în plenul Parlamentului European, pentru accelerarea procesului de extindere, subliniind că viitorul Republicii Moldova, al Ucrainei și al țărilor din Balcanii de Vest este în Uniunea Europeană. La o zi după ce președinta Republicii Moldova Maia Sandu a susținut un discurs solemn de la același pupitru al democrației europene în care a pledat pentru integrarea europeană a țării sale și a Ucrainei, Ursula von der Leyen a răspuns în discursul său anual privind Starea Uniunii Europene cu îndemnul: “Haideți să înfăptuim următoarea reunificare a Europei!“.
Maia Sandu, recurs la istoria extinderii UE: Cele mai multe democrații nu erau depline când au aderat. Nu cerem “scurtături”, dar este o “cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și a o proteja de Rusia
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a rostit marți în plenul Parlamentului European de la Strasbourg un discurs cu profunde accente istorice și politice, cerând sprijinul ferm al Uniunii Europene pentru accelerarea parcursului european al țării sale, despre care a afirmat că este o „cursă contra-cronometru” de a ancora țara în UE și de a feri de amenințarea rusă, dar o cursă pentru care Moldova nu cere „scurtături”.
Discursul președintei Republicii Moldova în casa democrației europene este menit să stimuleze caracterul decisiv al alegerilor de la finalul acestei luni, să contracareze tacticile hibride ale Rusiei și să favorizeze ireversibilitatea parcursului european.
