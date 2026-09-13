Alegeri strânse în Suedia: Blocul de centru-stânga speră să revină la putere, în timp ce extrema dreaptă are șansa să intre pentru prima dată la guvernare

Astăzi, 13 septembrie, suedezii sunt așteptați la urne pentru a alege componența viitorului Parlament, format din 349 de membri. Cursa este strânsă între blocul de dreapta și blocul de centru-stânga, potrivit Reuters.

Blocul de dreapta, condus de actualul premier Ulf Kristersson și este format din Moderați, Creștin-Democrați, Liberali și Democrații Suedezi. Kristersson conduce țara din 2022, însă până acum SD nu a făcut parte formal din guvern; partidul a susținut din Parlament guvernul minoritar. Pentru scrutinul de astăzi, Kristersson a făcut un pas decisiv: a declarat că, dacă blocul său câștigă, este pregătit să includă partidul de extremă dreapta Democrații Suedezi.