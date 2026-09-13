Alegeri strânse în Suedia: Blocul de centru-stânga speră să revină la putere, în timp ce extrema dreaptă are șansa să intre pentru prima dată la guvernare

Astăzi, 13 septembrie, suedezii sunt așteptați la urne pentru a alege componența viitorului Parlament, format din 349 de membri. Cursa este strânsă între blocul de dreapta și blocul de centru-stânga, potrivit Reuters.
Blocul de dreapta, condus de actualul premier Ulf Kristersson și este format din Moderați, Creștin-Democrați, Liberali și Democrații Suedezi. Kristersson conduce țara din 2022, însă până acum SD nu a făcut parte formal din guvern; partidul a susținut din Parlament guvernul minoritar. Pentru scrutinul de astăzi, Kristersson a făcut un pas decisiv: a declarat că, dacă blocul său câștigă, este pregătit să includă partidul de extremă dreapta Democrații Suedezi.
Social-democrații au guvernat în Suedia aproape tot secolul trecut și rămân cel mai mare partid al țării. Blocul de stânga a promis să consolideze statul social și să abordeze problema creșterii costurilor.
Campania lui Kristersson s-a concentrat pe rezultatele obținute de guvernul său în reducerea criminalității violente și a celei organizate, precum și în înăsprirea măsurilor împotriva imigrației, relatează DW.
Liderul partidului de extremă dreapta, Jimmie Akesson, a declarat sâmbătă, în cadrul unui miting electoral organizat la Stockholm, că „Democrații Suedezi au câștigat deja”, partidul având în vedere preluarea puterii pentru prima dată de la intrarea în parlament, în 2010.