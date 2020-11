Alegeri SUA 2020. Regatul Unit consideră că relațiile cu Statele Unite sunt ”în mare formă” și ”vor fi din ce în ce mai bune”, indiferent de rezultatul scrutinului prezidențial

Ministrul britanic de externe, Dominic Raab, a precizat miercuri că relațiile dintre Regatul Unit și Statele Unite sunt ”în mare formă” și și-a exprimat convingerea că legăturile se vor consolida și mai mult, indiferent dacă scrutinul prezidențial american va fi câștigat de republicanul Donald Trump sau de democratul Joe Biden, anunță EFE, citat de Agerpres.

Legăturile cu SUA ”vor fi din ce în ce mai bune”, a apreciat Raab la postul Sky News într-o primă reacție cu privire la alegerile prezidențiale din Statele Unite, refuzând însă să se pronunţe în legătură cu rezultatul acestui scrutin până când nu vor fi numărate toate voturile.

Oficialul britanic a menționat că are încredere în sistemul electoral american și că, deocamdată, rezultatul ”este foarte strâns”, motiv pentru care nu a exclus că ar putea fi nevoie de câteva zile până se va cunoaște învingătorul acestei curse pentru fotoliul prezidențial.

”Vom vedea cum se va termina. Cred că va fi o cursă foarte strânsă. Este posibil să nu avem un rezultat definitiv în câteva ore, ci în câteva zile”, a apreciat Dominic Raab, în contextul în care Guvernul de la Londra se află în tratative cu Washington în vederea stabilirii prevederilor unui acord comercial post-Brexit, care să intre în vigoare după încheierea perioadei de tranziție, la 31 decembrie 2020.

Rezultatul scrutinului prezidențial din Statele Unite va un important impact asupra negocierilor dintre Regatul Unit și Uniunea Europeană referitoare la viitoarele relații, care au intrat într-o etapă accelerată în ultima săptămână, dar care, în continuare, cunosc divergențe asupra unor teme majore precum accesul pescarilor europeni în apele britanice, garanţiile cerute Londrei în domeniul concurenţei şi soluţionarea litigiilor în cadrul viitorului acord.

Potrivit fostului ambasador britanic la UE în perioada 2013-2017, Ivan Rogers, oficiali de rang înalt din cadrul guvernelor europene apreciază că prim-ministrul britanic, Boris Johnson, așteaptă rezultatele alegerilor de peste ocean înainte de a lua o decizie hotărâtoare cu privire la a-și asuma riscul de a împinge Regatul Unit spre un scenariu fără acord.

În cadrul unui interviu acordat The Observer, citat de The Guardian, fostul reprezentant permanent al Londrei la Bruxelles a menționat că mai mulți miniștri și oficiali din capitalele europene cu care a discutat îi împărtășesc opinia că Johnson își acordă timp și există șanse ca acesta să opteze pentru un Brexit fără acord dacă prietenul și susținătorul ieșirii Regatului Unit din UE, Donald Trump, va câștiga în fața democratului Joe Biden, care are rădăcini irlandeze atât pe lina maternă, una dintre familii, Finnegan, fiind din Comitattul Louth, Peninsula Cooley, de la graniţa cu Irlanda de Nord, cât şi paternă, provenind din imigranţi irlandezi care au ajuns în America din pricina Foametei irlandeze din anii 1945-1949.

Așadar, dacă Joe Biden, va deveni cel de-al 46-lea președinte al Statelor Unite ale Americii, premierul britanic Boris Johnson ar putea fi tentat să renunțe la poziția dură și să accepte scenariul unui acord cu Uniunea Europeană, principatul partener comercial al Marii Britanii, din dorința de a nu-i supăra pe americani cu privire la Irlanda, Washingtonul fiind al doilea cel mai important partener comercial al Londrei.

Să nu uităm că atunci când Guvernul britanic a dat publicității, în luna septembrie, proiectul de lege care reglemenează piața internă a Regatului Unit și care a atras după sine lansarea, de către Comisia Europeană, a procedurii de infringement ca urmare a faptului că acesta încalcă Acordul de retragere, în contextul în care mesajele anterioare ale europenilor s-au pierdut într-o ureche surdă , fostul vicepreședinte al Statelor Unite, Joe Biden, a avertizat că nu va exista un acord comercial între Londra și Washington dacă Marea Britanie încalcă acordul de pace din Irlanda de Nord.

Mesajul lui Joe Biden era complentat de cel transmis de președintele Camerei Reprezentanților, democrata Nancy Pelosi, care atenționa la 10 septembrie că ”sub absolut nicio formă” un posibil acord comercial între Regatul Unit și Statele Unite nu va trece de votul Congresului american dacă Londra încalcă Acordul de retragere, încheiat cu Uniunea Europeană, prin modificarea Protocolului revizuit privind Irlanda de Nord.

Acordul comercial între Regatul Unit și Statele Unite necesită aprobarea Congresului american, format din Camera Reprezentanților, dominată în prezent de Partidul Republican, cu 232 de membri din cele 435 de locuri, și Senat, unde Partidul Republican deține majoritate, având 53 de locuri din cele 100.

Trebuie amintit că în luna iulie a anului trecut, mai mulți republicani americani irlandezi din camera superioară a ansamblului legislativ federal au atras atenția că vor bloca un acord comercial dacă Brexit-ul va afecta granița nord-irlandeză și, implicit, Acordul de la Belfast, care a pus capăt la 10 aprilie 1998 conflictului de 30 de ani dintre Irlanda și Irlanda de Nord, ce a avut ca motiv neînțelegerile religioase dintre protestanți, aripa unionistă, majoritară, care dorea unirea cu Marea Britanie, și romano-catolici, tabăra naționalistă ce urmărea o Irlandă unită.

Revenind la negocierile dintre Londra și Bruxelles, este de așteptat ca negociatorii-șefi pentru relațiile post-Brexit, Michel Barnier, respectiv David Frost, să-și informeze administrațiile cu privire la progresul întregistrat în cadrul celor 13 zile de tratative intense purtate atât la Londra, cât și la Bruxelles, dar, potrivit presei britanice, care citează oficiali familiari cu acest dosar, nu există șanse să vedem fumul alb în acest moment.

Astfel, Michel Barnier se va adresa celor 27 de ambasadori la UE, în vreme ce David Frost va avea o întrevedere cu premierul Boris Johnson și cu alți membri ai Cabinetului.

Potrivit declarațiilor unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene, ”încă nu am reuşit. Mai avem mult de lucru” și ”nu am găsit încă o soluţie pentru pescuit”, unul dintre subiectele cele mai sensibile.

Europenii speră ca până la mijlocul lui noiembrie să ajungă la un acord cu Londra privind viitoarea relaţie post-Brexit cu Londra.

După aproape jumătate de secol de apartenență la Uniunea Europeană, Regatul Unit a părăsit comunitatea europeană la 31 ianuarie 2020, Londra punând astfel în aplicare decizia britanicilor care, în proporție de 52%, față de 48%, s-au pronunțat în favoare Brexit-ului într-un referendum desfășurat la 23 iunie 2016.

În prezent este în vigoare o perioadă de tranziţie până la 31 decembrie, timp în care Londra va continua să aplice normele europene. Dacă Londra şi Bruxellesul nu ajung la un acord asupra relaţiilor viitoare, atunci de la 1 ianuarie 2021 raporturile comerciale dintre UE şi Regatul Unit vor fi guvernate de regulile Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Un scenariu fără acord asupra relaţiilor viitoare ar conduce la disfuncţionalităţi economice grave, care ar afecta companiile şi lanţurile comerciale atât în UE, cât şi în Regatul Unit.