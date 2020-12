Alegeri SUA: Colegiul Electoral a oficializat victoria lui Joe Biden, care la 20 ianuarie 2021 va deveni al 46-lea președinte al Statelor Unite

Colegiul Electoral din SUA a oficializat luni victoria președintelui ales al SUA, Joe Biden, care va deveni la 20 ianuarie 2021 cel de-al 46-lea președinte din istoria Statelor Unite.

Joe Biden, care a câștigat votul popular în urma alegerilor din 3 noiembrie la o distanță de șapte milioane de voturi de Donald Trump, actualul lider de la Casa Albă, a obținut majoritatea și în Colegiul Electoral, fiind votat de 302 de electori, cu mult peste cei 270 minim necesari pentru a-și securiza fotoliul prezidențial din Biroul Oval.

Electorii din California i-au acordat cele 55 de voturi de care dispuneau și astfel Joe Biden a obținut 302 voturi, mai mult decât suficiente pentru a fi declarat învingătorul alegerilor, așa cum a fost desemnat și prin votul popular, informează agențiile internaționale de presă.

California Electors cast their 55 Electoral Votes for Joe Biden and Kamala Harris. Applause and standing ovations follow. #ElectoralCollege pic.twitter.com/cTHQaGH7ps

— The Hill (@thehill) December 14, 2020