Alegerile europene s-au încheiat în Olanda: Partidul lui Frans Timmermans, dat câștigător în sondaje după cea mai mare prezență la vot din ultimii 30 de ani

Partidul Laburist din Olanda, formațiunea lui Frans Timmermans, candidatul social-democraților europeni (PES) la funcția de președinte al Comisiei Europene, a obținut primul loc în alegerile pentru Parlamentul European din Țările de Jos, arată un sondaj IPSOS, citat de postul de televiziune olandez NOS.

Potrivit primelor estimări după închiderea urnelor – la ora locală 21:00 – Partidul Laburist (PvdA) a obținut 5 mandate, urmat de VVD, formațiunea liberală a premierului Mark Rutte, 4 mandate. Trei locuri în Parlamentul European vor fi obținute de Forumul pentru Democrație, o formațiune eurosceptică care în urmă cu trei ani nu exista.

Voorlopige exitpoll van onderzoeksbureau Ipsos. Volg hier alle updates: https://t.co/ImjtFJ9RyL pic.twitter.com/dJKmIkRjXy — NOS (@NOS) May 23, 2019

Prezența la urne a fost de 40%, cel mai mare procent din ultimii 30 de ani la alegeri europene, potrivit sondajului citat.

Conform sondajului, cele 26 de mandate ar urma să fie distribuite astfel: Partidul Laburist (S&D) – 5 mandate (+2), CDA (PPE) – patru mandate (-1), VVD (ALDE) – 4 mandate (+1), GL-G (Verzii) – 3 mandate (+1), FvD (ECR) – 3 mandate (+3), D66 (ALDE) – 2 (-2), PVV (extremiști) – 1 mandat (-3), SP (Stânga Europeană) – 1 mandat (-1), Partidul 50+ (EPP) – 1 mandat (+1).

Frans Timmermans a fost joi primul înalt oficial european care a votat la alegerile pentru Parlamentul European, în orașul său natal din Olanda. Anterior votului, Timmermans a scris pe contul său de Twitter: ,,Dacă nu vă lăsați părinții să vă aleagă hainele, de ce să îi lăsați să vă aleagă viitorul?”.

După vot, candidatul PES la funcția de președinte al Comisiei Europene a spus: ”Pentru prima dată, am votat cu mine însumi – nu am mai făcut acest lucru până acum. De cele mai multe ori, pun semnul în dreptul primei femei de pe listă, dar astăzi, dintr-un motiv sau altul, am pus spontan un ‘x’ chiar lângă numele meu”.

Prim-vicepreședintele Comisiei Europene are o miză importantă în obținerea cât mai multor mandate la alegerile din țara sa, în condițiile în care social-democrații europeni sunt așteptați să rămână a doua forță politică din Parlamentul European.

Pe de altă parte, sondajele dinaintea votului plasau partidul lui Timmermans la limita pragului de 5%, o postură complicată pentru cel care aspiră să devină noul președinte al Comisiei Europene, funcție pentru care concurează cu germanul Manfred Weber, liderul grupului PPE în Parlamentul European, dar și cu opoziția manifestată de președintele francez Emmanuel Macron față de o legătură automată între rezultatele alegerilor europene și candidații cap de listă ai marilor familii politice, în speță candidații PPE și PES.

Alegerile pentru Parlamentul European din 23-26 mai, considerate unele cruciale pentru viitorul UE, vor da startul procesului specific și complex de schimbare la vârful instituțiilor europene.

Noul Parlament European se va reuni de la 1 iulie 2019, în timp ce mandatul actualei Comisii Europene se încheie la 31 octombrie 2019. Ulterior, la 30 noiembrie 2019 își vor finaliza mandatele și președintele Consiliului European și Înaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politică de Securitate, care deține și poziția de vicepreședinte al Comisiei Europene. În ceea ce privește viitorul președinte al Consiliului European.