Alegerile regionale din Franța: Partidele lui Emmanuel Macron și lui Marine Le Pen nu vor reuși să obțină rezultatele pe care le sperau, într-un test important pentru prezidențialele din 2022

Ministrul afacerilor externe, Bogdan Aurescu, a anunțat luni, la Luxemburg, că va efectua o vizită în Armenia, Azerbaidjan și Georgia, împreună cu omologii săi din Austria și Lituania, pentru a exprima sprijinul Uniunii Europene pentru aceste trei țări din cadrul Parteneriatului Estic și susține crearea unor “parteneriate de securitate” pentru țările din Parteneriatul Estic ca parte a abordării strategice a UE față de Rusia.

Șeful diplomației române participă luni la reuniunea miniștrilor afacerilor externe din statele membre ale UE, pe a cărei agendă să află cele mai recente evoluții în relația UE – Rusia, situația din Belarus, precum și alte teme internaționale importante. De altfel, în marja reuniunii, Înaltul Reprezentant pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell, va găzdui un mic-dejun informal cu liderul opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaia.

“Astăzi vom avea o discuție despre relațiile dintre UE și Rusia, în pregătirea dezbaterii din cadrul Consiliului European de săptămâna aceasta, iar această dezbatere va avea loc pe baza comunicării comune elaborate recent de Comisie și Serviciul de Acțiune Externă. În timpul acestei discuții voi reitera importanța celor cinci principii directoare, care ghidează, desigur, relația dintre Uniunea Europeană și Rusia. Acestea ar trebui să rămână în centrul abordării noastre față de Rusia”, a afirmat Bogdan Aurescu.

My statement today at the beginning of the EU🇪🇺 Foreign Affairs Council mtg in #Luxembourg / Declarația mea înaintea reuniunii de astăzi a Consiliului Afaceri Externe al UE🇪🇺 din #Luxemburg https://t.co/VAny8Cl4EJ

— Bogdan Aurescu (@BogdanAurescu) June 21, 2021