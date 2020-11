Aleksei Navalnîi o felicită pe Maia Sandu: Singurul lucru care lipsea Republicii Moldova era un președinte care să lupte împotriva corupției

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a felicitat-o luni pe Maia Sandu, președinta aleasă a Republicii Moldova, pentru câștigarea alegerilor prezidențiale în această țară și urmând a deveni prima femeie care ocupă această funcție la Chișinău.

“Felicitări Maia Sandu“, a scris von der Leyen, în limba română, pe contul său de Twitter.

“Victoria dumneavoastră este un mesaj clar pentru a combate corupția și a restabili respectul pentru statul de drept – calea către un viitor prosper. UE este pregătită să sprijine Republica Moldova”, a continuat ea.

