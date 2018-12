UPDATE Peste 31.000 de manifestanți și peste 700 de persoane arestate în cadrul protestelor ”vestelor galbene” împotriva măsurilor lui Emmanuel Macron

Parisul arată ca un oraş fantomă sâmbătă, muzeele, numeroase magazine şi metroul fiind închise în contextul în care forţele speciale se pregătesc de protestatarii mişcării “vestelor galbene” în capitală şi în alte oraşe franceze în al patrulea weekend de manifestaţii împotriva creşterii costului vieţii, relatează Reuters.

UPDATE

Mai mult de 30.000 de “veste galbene” manifestau sâmbătă la prânz pe teritoriul Franţei, în a patra zi de proteste, în care au fost reţinute peste 700 de persoane, dintre care 575 la Paris, a anunţat secretarul de stat din Ministerul de Interne, Laurent Nunez, potrivit AFP.

‘La nivel naţional, cu tot cu cele de la Paris, suntem la peste 700 de reţineri pentru o participare la mişcare la mijlocul zilei de 31.000 de persoane pe teritoriul naţional, dintre care 8.000 la Paris’, a declarat Nunez la postul France 2.

Aceste cifre sunt foarte apropiate de cele consemnate în urmă cu o săptămână, la 1 decembrie.

Circa 320 de persoane au fost arestate de poliţie la Paris în cursul dimineţii de sâmbătă, în contextul în care protestatarii se adună din nou pe Champs-Elysees, după ce trec de controale de securitate stricte, relatează şi DPA, potrivit Agerpres.

“80 or 90% of shops have all been shut up” – @Stone_SkyNews is on the Champs-Elysees where ‘yellow vest’ protesters insist they are trying to be peaceful.

Follow live updates here: https://t.co/tM14XWhegF pic.twitter.com/KiCJ1iTFoS

— Sky News (@SkyNews) December 8, 2018