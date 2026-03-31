Alessio Menegazzo, CEO PPC România: Europa are nevoie de o strategie comună în energie și securitate în care autoritățile și mediul privat să conlucreze

Alessio Menegazzo, chief executive și country manager al PPC Group România, a declarat în cadrul conferinței “Romania Government Roundtable -Următorul salt înainte al Europei de Sud-Est”, organizată de The Economist la București, că agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei trebuie înțeleasă în primul rând ca un atac economic, subliniind legătura directă dintre securitate, energie și competitivitate la nivel european.

„Invazia Rusiei în Ucraina nu a început când au intrat trupele. Atacul a fost pregătit înainte. A fost un atac economic”, a afirmat Menegazzo în cadrul dezbaterilor.

Evenimentul, organizat pentru prima dată în România de grupul The Economist, în perioada 30 martie – 1 aprilie 2026, reunește lideri politici și de business care discută despre consolidarea Uniunii Europene în fața crizelor geopolitice, securitatea energetică, inteligența artificială și dezvoltarea regiunii sud-est europene.

Menegazzo a explicat că momentul declanșării conflictului a coincis cu eforturile Uniunii Europene de a reduce dependența de gazul rusesc. „A fost când UE avea un plan, respectiv planul de a avea independență față de gazul rusesc. Acest Green Deal, ceva ce pare foarte îndepărtat acum. Era cel mai bun lucru pe care îl puteam face la momentul respectiv pentru a fi independenți față de orice vine din afara spațiului european”, a spus el.

Potrivit acestuia, reacția Moscovei a generat criza energetică resimțită în Europa. „Când Europa a luat poziție, am văzut o criză energetică creată de Rusia. Acum ne confruntăm cu o altă criză”, a subliniat reprezentantul PPC.

În acest context, Menegazzo a atras atenția asupra nevoii unei abordări coordonate la nivel european. „Europa are nevoie de o strategie comună în domeniul energiei și al securității”, a punctat acesta.

De asemenea, el a evidențiat necesitatea unei colaborări mai strânse între stat și mediul privat în România. „Este nevoie ca autoritățile și mediul privat să participe la un efort de co-creare pentru crearea unei politici comune în domeniu, lucru care a lipsit în ultimii 15-20 de ani și a adus pierderi”, a concluzionat Menegazzo.

Conferința de la București aduce în prim-plan interdependența dintre securitate, energie și competitivitate, într-un context marcat de tensiuni geopolitice și transformări economice la nivel european.