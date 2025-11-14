Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în R. Moldova: Pentru perioada următoare ne propunem mai multă dereglementare și mai multă inovare

Republica Moldova este deschisă pentru business și are trei priorități, și anume să adere la Uniunea Europeană, să dezvolte economia și să atragă investiții, să înțeleagă bine riscurile și să le gestioneze responsabil, a fost mesaj transmis de premierul moldovean Alexandru Munteanu, care a avut joi o întâlnire cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul CCIFER, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie), informează Agerpres.

Evenimentul a fost dedicat oportunităților de investiții în Republica Moldova și a reunit membri ai comunității de afaceri franco-române, reprezentanți ai companiilor membre CCIFER, ai Ambasadei Franței în România, ai Business France, precum și ai CCI France Moldavie și CCIFER.

Întâlnirea a avut loc cu prilejul vizitei pe care Alexandru Munteanu a efectuat-o în România, prima de când a preluat funcția de premier al Republicii Moldova.

„Mai multă dereglementare și mai multă inovare – este ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă ca să stimulăm economia și să atragem antreprenori”, le-a transmis Munteanu acestora, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău.

Prim-ministrul moldovean a încurajat companiile române și franceze să participe la programul de inovare în domeniul energetic, precum și la inițiativele privind modernizarea capacităților de stocare a produselor petroliere și dezvoltarea pieței gazelor naturale liberalizate.

Guvernul Republicii Moldova mai arătă în comunicat că „au fost menționate condițiile favorabile de activitate în sectorul tehnologiilor informaționale, în cadrul Moldova IT Park”.

„Companiile pot deveni rezidenți virtuali ai parcului, statut ce oferă o serie de avantaje: impozit unic de 7%, regim de operare virtual, listă extinsă de activități IT eligibile, interacțiune simplificată cu autoritățile publice, precum și posibilități de a atrage specialiști străini pe perioadă îndelungată prin inițiativa <<IT Visa>>. În prezent, aici (n.r. Republica Molodva sunt înregistrate deja 49 de companii românești”, mai precizează sursa citată.

La întrevedere a fost discutat și potențialul de extindere a comerțului bilateral.

În anul 2024, România a fost pe locul 1 printre partenerii comerciali ai țării noastre, cu o pondere de peste 20% din comerțul total. În acest sens, proiectele actuale de dezvoltare a infrastructurii rutiere și facilitarea tranzitului la frontieră vor stimula schimburile comerciale.

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România este una dintre cele mai reprezentative organizații de afaceri din România, cu o activitate de aproape 30 de ani și circa 600 de membri – companii cu capital francez, internațional și românesc, ONG-uri și universități.