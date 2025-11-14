REPUBLICA MOLDOVA
Alexandru Munteanu a prezentat comunității de afaceri franco-române oportunitățile de investiții în R. Moldova: Pentru perioada următoare ne propunem mai multă dereglementare și mai multă inovare
Republica Moldova este deschisă pentru business și are trei priorități, și anume să adere la Uniunea Europeană, să dezvolte economia și să atragă investiții, să înțeleagă bine riscurile și să le gestioneze responsabil, a fost mesaj transmis de premierul moldovean Alexandru Munteanu, care a avut joi o întâlnire cu reprezentanții comunității de afaceri franco-române, în cadrul unei reuniuni organizate la sediul CCIFER, cu sprijinul Camerei de Comerț și Industrie Franceze în Republica Moldova (CCI France Moldavie), informează Agerpres.
Evenimentul a fost dedicat oportunităților de investiții în Republica Moldova și a reunit membri ai comunității de afaceri franco-române, reprezentanți ai companiilor membre CCIFER, ai Ambasadei Franței în România, ai Business France, precum și ai CCI France Moldavie și CCIFER.
Întâlnirea a avut loc cu prilejul vizitei pe care Alexandru Munteanu a efectuat-o în România, prima de când a preluat funcția de premier al Republicii Moldova.
Alexandru Munteanu: România, un reper pentru noi. Planul este să devenim un stat care contribuie la unitatea europeană, securitatea regionala și conectivitatea energetică
„Mai multă dereglementare și mai multă inovare – este ceea ce ne propunem pentru următoarea perioadă ca să stimulăm economia și să atragem antreprenori”, le-a transmis Munteanu acestora, potrivit unui comunicat al Guvernului de la Chișinău.
Prim-ministrul moldovean a încurajat companiile române și franceze să participe la programul de inovare în domeniul energetic, precum și la inițiativele privind modernizarea capacităților de stocare a produselor petroliere și dezvoltarea pieței gazelor naturale liberalizate.
Guvernul Republicii Moldova mai arătă în comunicat că „au fost menționate condițiile favorabile de activitate în sectorul tehnologiilor informaționale, în cadrul Moldova IT Park”.
„Companiile pot deveni rezidenți virtuali ai parcului, statut ce oferă o serie de avantaje: impozit unic de 7%, regim de operare virtual, listă extinsă de activități IT eligibile, interacțiune simplificată cu autoritățile publice, precum și posibilități de a atrage specialiști străini pe perioadă îndelungată prin inițiativa <<IT Visa>>. În prezent, aici (n.r. Republica Molodva sunt înregistrate deja 49 de companii românești”, mai precizează sursa citată.
La întrevedere a fost discutat și potențialul de extindere a comerțului bilateral.
În anul 2024, România a fost pe locul 1 printre partenerii comerciali ai țării noastre, cu o pondere de peste 20% din comerțul total. În acest sens, proiectele actuale de dezvoltare a infrastructurii rutiere și facilitarea tranzitului la frontieră vor stimula schimburile comerciale.
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură a Franței în România este una dintre cele mai reprezentative organizații de afaceri din România, cu o activitate de aproape 30 de ani și circa 600 de membri – companii cu capital francez, internațional și românesc, ONG-uri și universități.
Alexandru Munteanu: România, un reper pentru noi. Planul este să devenim un stat care contribuie la unitatea europeană, securitatea regionala și conectivitatea energetică
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat joi prima sa vizită oficială la București, unde a fost primit de prim-ministrul Ilie Bolojan. Vizita marchează consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova, cu accent pe integrarea europeană, cooperarea energetică, infrastructura transfrontalieră și investițiile bilaterale.
„Sunt onorat că am prima vizită externă la București, o a doua casă pentru cetățenii noștri, o casă în care împărtășim bucuriile în aceeași limbă, ne învățăm lecțiile de rezistență și demnitate din aceeași istorie și ne construim moștenirea culturală comună pentru generațiile viitoare”, a declarat premierul Munteanu, subliniind „relația specială” dintre Chișinău și București.
Șeful guvernului de la Chișinău a mulțumit României pentru sprijinul constant oferit în ultimii ani, subliniind că „România niciodată n-a uitat de noi, ci a avut multă încredere în puterea noastră, ne-a sprijinit în drumul european și a făcut investiții esențiale pentru ca Republica Moldova să dezvolte o independență veritabilă.
„România, fără ezitare, a continuat să ne promoveze, să creadă în noi și să ne ofere deschidere. Altădată se puneau garduri de fier între noi. Azi noi ne construim punți — interconectare energetică, drumuri și poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună”, a continuat șeful guvernului de la Chișinău.
Premierul moldovean a reafirmat că obiectivul strategic al guvernului de la Chișinău rămâne aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, menționând sprijinul esențial al României în acest proces: „Cea mai trainică punte este aderarea Republicii Moldova la casa mare care e Uniunea Europeană. Avem voință politică și avem România alături. La fiecare etapă beneficiem de experiența României și de rolul său de avocat în capitalele europene”, a declarat Munteanu.
În ceea ce privește cooperarea energetică, Munteanu a precizat că interconectarea rămâne o prioritate pe agenda comună a celor două guverne.
„Mulțumim, România, pentru accesul la piața de energie electrică și pentru sprijinirea integrării noastre în piața energetică europeană. Linia Vulcănești–Chișinău este finalizată practic în proporție de 90%. Vorbim și despre noi proiecte – Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz – care vor crește conectivitatea regională.”
Premierul a subliniat că datorită sprijinului românesc și european, Moldova „nu mai depinde de gazul rusesc, devenind dintr-un consumator vulnerabil un partener regional activ”, și a anunțat intenția Chișinăului de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă.
În privința cooperării economice și culturale, Munteanu a evidențiat prezența celor peste 1.600 de companii românești în Republica Moldova și existența a „100 de proiecte comune în domeniul cercetării, educației și culturii”.
„Fiecare clădire din patrimoniu reconstruită, fiecare bec, fiecare drum, fiecare autobuz școlar, fiecare pod, fiecare grădiniță renovată înseamnă că ne mișcăm în direcția corectă. Viața demnă și pacea sunt obiectivele care ne unesc și pilonul de temelie al colaborării guvernelor noastre.”
În încheiere, premierul Republicii Moldova a vorbit despre transformarea relației bilaterale într-un parteneriat de contribuție comună la stabilitatea regională:
„România rămâne principalul partener comercial și principal investitor. Planul nostru este să devenim dintr-o țară care trebuie ajutată un stat care contribuie la securitatea regională, la conectivitatea energetică și la unitatea europeană. Moldova își construiește, cu o mână de ajutor constantă din partea României, un drum alături de statele europene. La mai mult și la mai mare!”, a conchis Alexandru Munteanu.
România susține o aderare accelerată a R. Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților premierului Alexandru Munteanu
România susține o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE, i-a transmis președintele Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, premierului Alexandru Munteanu, într-o întrevedere avută joi, cu ocazia primei vizite externe a oficialului moldovean de la preluarea mandatului.
„I-am transmis, astăzi, prim-ministrului, Alexandru Munteanu, susținerea pe care România o are, fără echivoc, pentru o aderare accelerată a Republicii Moldova la UE și începerea, de îndată, a negocierilor pe capitole”, a scris Grindeanu, într-o postare pe Facebook.
De asemenea, șeful Camerei Deputaților a subliniat că „România este principalul avocat al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”, acest lucru fiind necesar „să se traducă printr-o cooperare economică mai intensă și mai multe proiecte comune cu fonduri europene în interesul tuturor”.
„Consider că sprijinul politic înseamnă dialog permanent cu partidele proeuropene din Republica Moldova, colaborare între Parlamentele celor două țări, dar și consolidarea relației între administrațiile locale şi creșterea prezenței companiilor românești în Republica Moldova. Războiul din Ucraina a arătat cât de fragilă este regiunea noastră. De aceea, susținem consolidarea capacităților administrative și de apărare ale Republicii Moldova, prin parteneriate cu Uniunea Europeană, NATO și România”, a mai spus Sorin Grindeanu.
Comisia Europeană a prezentat săptămâna trecută pachetul anual de extindere, document prin care instituția își exprimă sprijinul pentru obiectivul „ambițios, dar realizabil” al Republicii Moldova de a încheia „provizoriu” negocierile de aderare la UE până în 2028.
Comisarul european pentru extindere, Marta Kos, a afirmat, marți, cu ocazia unei vizite la Chișinău, că Republica Moldova a înregistrat cel mai mare progres anual dintre toate statele candidate la Uniunea Europeană, dar a atenționat că până la aderarea propriu-zisă mai sunt încă multe lucruri de făcut.
În context, România a solicitat deschiderea tuturor clusterelor de negociere cu Republica Moldova.
Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe noul premier moldovean: România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al R. Moldova, în special privind modernizarea statului, reformele și integrarea europeană
Președintele Nicușor Dan l-a primit, joi, la Palatul Cotroceni, în prima sa vizită externă de la preluarea mandatului, pe premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu.
Cu acest prilej, șeful statului a încurajat noul Guvern „să acționeze hotărât și responsabil, având în centrul preocupărilor creșterea economică, bunăstarea cetățenilor Republicii Moldova și integrarea în Uniunea Europeană”.
„România rămâne cel mai sincer și ferm susținător al Republicii Moldova, pe toate palierele, în special în ceea ce privește modernizarea statului, reformele și integrarea europeană”, a mai transmis președintele Nicușor Dan.
La rândul său, premierul Alexandru Munteanu a mulțumit pentru „tot ceea ce faceți pentru noi”, subliniind că este „prima noastră vizită oficială și ne bucurăm foarte mult că ne ducem la prietenii noștri, la frații noștri”. Șeful guvernului de la Chișinău a apreciat contribuția directă a președintelui la parcursul european al Republicii Moldova.
„Ați contribuit și dumneavoastră foarte mult, prin toți diplomații din Europa și din alte țări, la acest proces și vă mulțumim foarte mult. Pentru noi este foarte important, avem o oportunitate unică și sigur că, cu toate cele ce se întâmplă în zonă, războiul din Ucraina, parcursul european pentru noi nu e doar o direcție strategică, ci o mișcare de supraviețuire și de protejare, de securitate națională”, a afirmat Munteanu, la întâlnirea cu președintele.
Șeful Executivului de la Chișinău se află în prima sa vizită oficială externă de la preluarea mandatului.
Ulterior, el se va întâlni cu președinții Senatului, Mircea Abrudean, și cu cel al Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, la Parlament.
Ceremonia oficială a primirii de către premierul Ilie Bolojan este programată la ora 11:30, la Palatul Victoria.
Cei doi prim-miniștri vor avea o întrevedere tete-a-tete, urmată de discuții în plenul celor două delegații oficiale, la finalul cărora vor susține declarații comune de presă.
În cursul după-amiezii, premierul moldovean va fi primit la Palatul Elisabeta de Custodele Coroanei, Margareta, și de Principele Radu.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, Ilie Bolojan și Alexandru Munteanu vor discuta pe teme și proiecte de interes comun ale celor două țări, în contextul geostrategic actual.
Eurostat: România, între cele patru țări UE care au înregistrat un declin economic în trimestrul trei. Economia țării s-a contractat cu 0,2%
UE „nu va permite ca indiferența să se instaleze și nu va accepta niciodată normalizarea agresiunii”, promite Roberta Metsola după cele mai recente atacuri rusești asupra Kievului
Corpul European de Solidaritate va beneficia de un buget majorat la 175,3 milioane de euro în 2026 pentru a sprijini activitățile de voluntariat ale tinerilor din UE și țările asociate
Consilierul prezidențial Marius Lazurca a discutat cu ambasadorul Japoniei despre noi proiecte bilaterale, aderarea României la OCDE și întărirea relațiilor Japoniei cu UE și NATO
Emmanuel Macron îl va primi luni pe Volodimir Zelenski la Paris, ocazie cu care va reafirma angajamentul Franței privind garanțiile de securitate
România a fost evaluată pozitiv în Grupul de lucru OCDE pentru integritate publică, anunță președintelui Senatului
Banca Română de Investiții și Dezvoltare se alătură Fondului de Inovare al celor Trei Mări, coordonat de BEI, pentru a stimula companiile din Europa Centrală și de Est
Gabriela Firea, împreună cu reprezentanți instituționali și ai societății civile, a transmis Comisiei Europene propuneri concrete pentru întărirea legislației UE privind sprijinirea femeilor
Sondaj îngrijorător: Aproape jumătate dintre alegătorii din țări occidentale sunt nemulțumiți de modul în care funcționează democrația
Bolojan: Vom lucra îndeaproape cu guvernul de la Chișinău. Aderarea la UE, singura opțiune de a răspunde aspirațiilor de viitor și de a crește nivelul de trai în R. Moldova
INTERVIU | Siegfried Mureșan: UE a pierdut din competitivitate față de alte regiuni ale lumii. Creșterea competitivității trebuie să devină o prioritate pentru a menține un standard de viață ridicat
INTERVIU | Siegfried Mureșan, negociator-șef al PE, despre direcția negocierilor interinstituționale și mizele României în viitorul buget al UE (2028–2034): coeziunea și agricultura, pilonii de neclintit ai noului cadru financiar
EXCLUSIVE | NATO Secretary General: America is completely invested in NATO and Romania. The Eastern Sentry starts in the Black Sea because it’s of vital strategic importance to NATO
Noul Guvern al R. Moldova a depus jurământul de învestire. Președinta Maia Sandu: Trebuie să valorificăm „fereastra istorică de oportunitate oferită de integrarea europeană”
Inovația farmaceutică: motor de competitivitate – România în dialog cu Europa, pentru un acces mai bun al pacienților români la terapiile inovative
ARPIM facilitează dialogul cu Europa pentru a valorifica inovația în sănătate: Industria farmaceutică inovatoare – sector strategic pentru acces la tratamente moderne și dezvoltare economică durabilă
România, angajată să asigure o redresare economică sustenabilă. Bolojan: Ne-am propus să atingem anul acesta o țintă de deficit de 8,4%, iar în 2026 de 6%, pentru a ne recâștiga credibilitatea în fața piețelor și a Comisiei Europene
Von der Leyen: 2,7 milioane de europeni sunt diagnosticați anual cu cancer. Am plasat Planul european de combatere a cancerului în centrul UE a Sănătății, cu o alocare de 4 mld. de euro
Comisarul pentru Energie apreciază România pentru leadership-ul regional în soluționarea problemelor comune și anunță un plan pentru consolidarea interconexiunilor energetice și scăderea prețurilor
