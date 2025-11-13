Alexandru Munteanu: România, un reper pentru noi. Planul este să devenim un stat care contribuie la unitatea europeană, securitatea regionala și conectivitatea energetică

Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat joi prima sa vizită oficială la București, unde a fost primit de prim-ministrul Ilie Bolojan. Vizita marchează consolidarea parteneriatului strategic dintre România și Republica Moldova, cu accent pe integrarea europeană, cooperarea energetică, infrastructura transfrontalieră și investițiile bilaterale.

„Sunt onorat că am prima vizită externă la București, o a doua casă pentru cetățenii noștri, o casă în care împărtășim bucuriile în aceeași limbă, ne învățăm lecțiile de rezistență și demnitate din aceeași istorie și ne construim moștenirea culturală comună pentru generațiile viitoare”, a declarat premierul Munteanu, subliniind „relația specială” dintre Chișinău și București.

Șeful guvernului de la Chișinău a mulțumit României pentru sprijinul constant oferit în ultimii ani, subliniind că „România niciodată n-a uitat de noi, ci a avut multă încredere în puterea noastră, ne-a sprijinit în drumul european și a făcut investiții esențiale pentru ca Republica Moldova să dezvolte o independență veritabilă.

„România, fără ezitare, a continuat să ne promoveze, să creadă în noi și să ne ofere deschidere. Altădată se puneau garduri de fier între noi. Azi noi ne construim punți — interconectare energetică, drumuri și poduri care fac parte dintr-o infrastructură europeană comună”, a continuat șeful guvernului de la Chișinău.

Premierul moldovean a reafirmat că obiectivul strategic al guvernului de la Chișinău rămâne aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, menționând sprijinul esențial al României în acest proces: „Cea mai trainică punte este aderarea Republicii Moldova la casa mare care e Uniunea Europeană. Avem voință politică și avem România alături. La fiecare etapă beneficiem de experiența României și de rolul său de avocat în capitalele europene”, a declarat Munteanu.

În ceea ce privește cooperarea energetică, Munteanu a precizat că interconectarea rămâne o prioritate pe agenda comună a celor două guverne.

„Mulțumim, România, pentru accesul la piața de energie electrică și pentru sprijinirea integrării noastre în piața energetică europeană. Linia Vulcănești–Chișinău este finalizată practic în proporție de 90%. Vorbim și despre noi proiecte – Vulcănești–Smârdan, Comrat–Smârdan și Vulcănești–Artsyz – care vor crește conectivitatea regională.”

Premierul a subliniat că datorită sprijinului românesc și european, Moldova „nu mai depinde de gazul rusesc, devenind dintr-un consumator vulnerabil un partener regional activ”, și a anunțat intenția Chișinăului de a participa la construcția următorului bloc de la Cernavodă.

În privința cooperării economice și culturale, Munteanu a evidențiat prezența celor peste 1.600 de companii românești în Republica Moldova și existența a „100 de proiecte comune în domeniul cercetării, educației și culturii”.

„Fiecare clădire din patrimoniu reconstruită, fiecare bec, fiecare drum, fiecare autobuz școlar, fiecare pod, fiecare grădiniță renovată înseamnă că ne mișcăm în direcția corectă. Viața demnă și pacea sunt obiectivele care ne unesc și pilonul de temelie al colaborării guvernelor noastre.”

În încheiere, premierul Republicii Moldova a vorbit despre transformarea relației bilaterale într-un parteneriat de contribuție comună la stabilitatea regională:

„România rămâne principalul partener comercial și principal investitor. Planul nostru este să devenim dintr-o țară care trebuie ajutată un stat care contribuie la securitatea regională, la conectivitatea energetică și la unitatea europeană. Moldova își construiește, cu o mână de ajutor constantă din partea României, un drum alături de statele europene. La mai mult și la mai mare!”, a conchis Alexandru Munteanu.