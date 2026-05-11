Alexandru Nazare a avut „o discuție foarte bună” cu agenția de rating S&P: În actualul context intern și internațional, este esențial să comunicăm clar ce vrem să facem ca țară

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o discuție cu reprezentanții agenției de rating S&P, calificată de oficialul român drept una „foarte bună”, în

„În actualul context intern și internațional, este esențial să comunicăm clar ce vrem să facem ca țară, dincolo de dezbaterile politice ale acestei perioade. Ceea ce ne-a lipsit în ultimii ani a fost consecvența unor politici coerente, capabile să asigure sustenabilitatea economică pe termen mediu și lung. Exact acest lucru este urmărit astăzi de agențiile de rating: voința și capacitatea autorităților de a continua reformele și investițiile asumate prin Planul Fiscal pe termen mediu, PNRR și Programul SAFE”, a explicat Nazare într-un publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Citiți și: Agenția de rating S&P: Căderea guvernului ar putea putea complica discuțiile privind bugetul pe 2027. România trebuie să ia măsuri suplimentare de consolidare în următorii ani

El a explicat că „atingerea acestor obiective înseamnă acces la finanțare mult mai ieftină — granturi și împrumuturi pe termen lung, la costuri semnificativ mai reduse decât cele din piețele financiare — pentru dezvoltarea infrastructurii critice, creșterea capacităților interne de producție și realizarea ajustării fiscale necesare reducerii deficitului de cont curent.”

Potrivit lui Nazare, pentru agențiile de rating „este foarte importantă menținerea trendului și a ritmului de ajustare fiscală.”

„Rezultatele de până acum arată că direcția actuală este una corectă, iar acestea se datorează măsurilor adoptate și disciplinei fiscale asumate de Guvernul condus de Ilie Bolojan. Măsurile adoptate anul trecut, disciplina fiscală și colectarea mai bună a veniturilor, într-un context macroeconomic dificil, au contribuit la o execuție bugetară foarte bună în primul trimestru: un deficit de aproximativ 1% din PIB, la mai puțin de jumătate față de aceeași perioadă a anului trecut”, a mai spus Nazare.

Ministrul interimar al Finanțelor se așteaptă ca în trimestrul al doilea să existe un volum mai mare de plăți, „atât pe componenta PNRR, cât și în ceea ce privește investițiile naționale, ceea ce se va reflecta și în nivelul deficitului din lunile următoare.”

„Cu toate acestea, deficitul se menține în parametrii stabiliți până în acest moment, iar acest lucru contează foarte mult pentru finanțatori. Nu trebuie însă să ignorăm faptul că România rămâne vulnerabilă prin perspectiva negativă asociată gradului investițional. La finalul lunii iulie, România va avea evaluarea periodică a agenției Fitch, în august pe cea a Moody’s, iar în octombrie pe cea a S&P. În condițiile unei înrăutățiri vizibile a situației, oricare dintre agenții poate convoca ad-hoc comitetul de rating, care ar putea lua o decizie cu consecințe extrem de grave pentru România”, a atras atenția Alexandru Nazare.

Conform ministrului interimar al Finanțelor, „obiectivul nostru este revenirea la o perspectivă stabilă cât mai curând, iar acest lucru depinde de menținerea disciplinei financiare și de capacitatea Guvernului de a prezenta un buget credibil pentru anul viitor, care să confirme traiectoria de ajustare fiscală agreată cu Comisia Europeană.”

„Este important să păstrăm această direcție și să continuăm politicile care au început să redea încrederea partenerilor externi și a piețelor financiare. România are nevoie de stabilitate, consecvență și credibilitate. Acestea sunt condițiile pentru a continua dezvoltarea și pentru a proteja costurile de finanțare ale țării în anii următori”, a conchis Alexandru Nazare.