Alexandru Nazare a discutat cu miniștrii de finanțe canadian și slovac despre „oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a discutat cu miniștrii canadian și slovac, François-Philippe Champagne și Ladislav Kamenický, despre „subiecte esențiale pentru poziționarea României în plan european și internațional”.

Oficialul român participă la reuniunea miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană.

„Importanța României în Europa Centrală și de Est și potențialul nostru de dezvoltare, oportunitățile de investiții generate de pachetul de relansare economică – în special în sectoare strategice precum energia și apărarea – dar și rolul României ca punct de echilibru în discuțiile europene, inclusiv prin găzduirea la Bucureşti a viitoarei Autorități Vamale a UE, sunt câteva dintre temele prioritare pe care le-am subliniat azi în cadrul întâlnirilor”, a detaliat Nazare.

În încheiere, acesta a spus că va continua să „susțină interesele României la Bruxelles”, fiind principalul său obiectiv la ECOFIN.

În cea de-a doua zi, ministrul Finanțelor va participa la reuniunea Grupului Partidului Popular European (PPE), principalul grup politic european de centru-dreapta, în vederea coordonării pozițiilor politice la nivel european, precum și la reuniunea Consiliului pentru Afaceri Economice și Financiare (ECOFIN). Agenda include, de asemenea, întrevederi bilaterale cu ministrul de finanțe al Cehiei, Alena Schillerová, cu ministrul german de finanțe, Lars Klingbeil, și cu ministrul de finanțe al Maltei, Clyde Caruana.

Subiectele principale pe agenda ECOFIN

Pachetul de măsuri pentru completarea pensiilor publice, parte a Strategiei Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU)

Inițiativă a Uniunii Europene pentru mobilizarea economiilor private și dezvoltarea piețelor de capital; România participă la aceste politici pentru consolidarea sistemelor financiare și a investițiilor.

Miniștrii de finanțe vor discuta despre revizuirea cadrului aplicabil instituțiilor de pe piața pensiilor ocupaționale și a Produsului Paneuropean de Pensii Personale. România susține transparența, comparabilitatea informațiilor și legăturile mai puternice cu sistemele naționale de urmărire a pensiilor.

Adresarea dezechilibrelor globale în contextul relațiilor UE cu actori precum Statele Unite ale Americii și China

În ceea ce privește dezbaterea privind dezechilibrele globale în cadrul reuniunii Eurogrup+, România susține dialogul continuu cu SUA, China și alți actori în formatul G20/G7 (formate internaționale de coordonare economică globală la care UE participă; România contribuie indirect prin apartenența la UE), iar consolidarea competitivității UE și abordarea dezechilibrelor globale sunt interconectate.

Candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA)

Printre principalele priorități din cadrul întâlnirilor bilaterale ale ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare, se află candidatura României pentru găzduirea Agenției Vamale a Uniunii Europene (EUCA – viitoarea autoritate vamală centrală a UE, creată pentru coordonarea politicilor vamale europene; România candidează pentru a găzdui sediul acesteia, ceea ce ar consolida rolul țării în administrarea frontierelor externe ale UE).

Pachetul legislativ de reformă vamală vizează modernizarea și consolidarea funcționării Uniunii Vamale prin introducerea unei noi autorități vamale la nivel UE, îmbunătățirea gestionării riscurilor, îmbunătățirea utilizării datelor și o abordare mai coerentă a facilitării comerțului. Pentru România, aceste evoluții implică atât întărirea capacității de supraveghere și control vamal, cât și creșterea eficienței în combaterea fraudei, facilitarea comerțului legal și integrarea mai rapidă în viitoarea arhitectură digitală a vamalelor europene.