Alexandru Nazare a discutat cu omologul francez, în marja reuniunii ECOFIN: „Parteneriatul economic România – Franța poate contribui la consolidarea fiscală și la creșterea economică”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o discuție cu ministrul francez al Economiei și Finanțelor, Roland Lescure, în marja reuniunii ECOFIN de la Dublin, principalele teme abordate fiind consolidarea fiscală, costurile de finanțare și creșterea investițiilor productive în România.

„România și Franța traversează, la dimensiuni diferite, provocări comune: presiuni asupra finanțelor publice, nevoia de a proteja coeziunea socială și, în același timp, necesitatea de a finanța investițiile și noile priorități strategice ale Europei într-un context extern dificil”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Cei doi oficiali au discutat despre datoria publică și costurile de finanțare. Alexandru Nazare a subliniat că, pentru România, obiectivul este continuarea consolidării fiscale, menținerea unui acces solid la piețe și revenirea costurilor de finanțare pe o traiectorie favorabilă

„Am prezentat inclusiv modul în care asigurăm finanțarea statului și continuitatea procesului de consolidare în actualul context politic. Am convenit ca Trezoreriile României și Franței să continue dialogul la nivel tehnic, inclusiv pe diversificarea bazei de investitori și dezvoltarea instrumentelor prin care ne finanțăm economiile”, a adăugat ministrul.

Alexandru Nazare a subliniat că o componentă importantă a întâlnirii a fost dedicată investițiilor și industriei. Ministrul Finanțelor a arătat că Franța este un partener economic important pentru România, iar industria auto reprezintă unul dintre cele mai bune exemple ale acestei legături.

„Am prezentat instrumentele de ajutor de stat prin care vrem să atragem noi investiții și să dezvoltăm capacități de producție în România. Următorul pas va fi o întâlnire bilaterală între companii și instituțiile române și franceze care sprijină investițiile, finanțarea afacerilor și dezvoltarea industrială, pentru a identifica proiecte concrete”, a mai spus el.

De asemenea, Alexandru Nazare a precizat că, pentru România, reducerea deficitului de cont curent trebuie să meargă în paralel cu reducerea deficitului bugetar.

„Iar soluția structurală este să producem mai mult aici: să atragem capital, să dezvoltăm capacități industriale, să creștem valoarea adăugată și să integrăm mai puternic România în lanțurile europene de producție. Consolidarea fiscală ne redă stabilitatea. Investițiile și producția ne dau creșterea economică de care avem nevoie. Iar parteneriatul economic România – Franța poate contribui la ambele”, a conchis ministrul.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, participă, în perioada 18–19 septembrie 2026, la Reuniunea informală a miniștrilor pentru afaceri economice și financiare ai UE (ECOFIN) și a guvernatorilor băncilor centrale organizată la Dublin, de Președinția irlandeză a Consiliului Uniunii Europene.

Potrivit comunicatului oficial, discuțiile vor aborda teme economice și financiare, în contextul transformărilor tehnologice și al evoluțiilor de pe piețele financiare.