Alexandru Nazare anunță retrimestrializarea a peste 2 miliarde de lei pentru sănătate: „Evităm un blocaj imediat al finanțării pentru servicii esențiale de îngrijire a românilor”

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat aprobarea retrimestrializării a 2,058 miliarde de lei pentru sănătate, prin mutarea și disponibilizarea acestei sume din trimestrul IV în trimestrul III. Potrivit ministrului, măsura are ca scop evitarea unui blocaj imediat al finanțării pentru serviciile esențiale de îngrijire a românilor.

„Nu creștem cheltuiala totală aprobată pentru 2026, ci aducem mai devreme resurse care erau deja prevăzute în buget pentru ultimele luni ale anului, astfel încât obligațiile ajunse mai repede la plată în sănătate să poată fi achitate. Facem această mutare într-un moment în care presiunea asupra finanțării sistemului a devenit vizibilă, iar în ultima perioadă a apărut riscul ca unele servicii medicale să intre în dificultate financiară odată cu începutul lunii octombrie. În administrarea bugetului, astfel de riscuri trebuie identificate din timp și gestionate înainte de a se transforma în blocaje”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit acestuia, banii acoperă servicii medicale și dispozitive deja acordate pacienților, precum și medicamente deja eliberate. „Vorbim, așadar, despre facturi care există și trebuie plătite, nu despre cheltuieli noi”, a spus el.

Ministrul Finanțelor a subliniat că măsura permite depășirea presiunii imediate și reducerea riscului unui blocaj de finanțare la intrarea în luna octombrie. Alexandru Nazare a precizat însă că soluția este una necesară pe termen scurt și nu trebuie confundată cu rezolvarea problemelor structurale ale finanțării sistemului de sănătate.

„Aici trebuie să fim foarte clari. Putem reașeza calendarul banilor pentru a trece de un moment dificil, dar nu putem transforma astfel de intervenții într-un mod permanent de funcționare. Ca Minister al Finanțelor, avem responsabilitatea să asigurăm finanțarea obligațiilor statului, dar și să protejăm sustenabilitatea bugetului. De aceea, orice resurse suplimentare sau orice flexibilitate bugetară trebuie să meargă în paralel cu măsuri concrete de reformă, eficientizare și control al cheltuielilor”, a punctat ministrul.

Nazare a avertizat că sănătatea are nevoie de mai multă predictibilitate, de un control mai bun al cheltuielilor și de o legătură mult mai clară între obligațiile asumate și resursele disponibile.

„Are nevoie, în același timp, ca fiecare leu alocat să producă servicii medicale mai bune pentru pacienți. Intervenția de acum rezolvă presiunea imediată. Următorul pas trebuie să fie reducerea cauzelor care generează periodic aceste presiuni. Un buget sănătos nu înseamnă doar să găsim bani atunci când apar probleme, ci să construim un sistem în care cheltuielile sunt previzibile, controlate și eficiente”, a conchis ministrul Finanțelor.