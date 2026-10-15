Alexandru Nazare anunță „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune” de titluri de stat în lei din ultimele luni: Cererea investitorilor a fost de cinci ori mai mare decât oferta

ROMÂNIA
Teodora Ion
Autor: Teodora Ion
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© Alexandru Nazare - Facebook

Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a anunțat joi că, în cadrul unei licitații pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat, cererea investitorilor a fost de cinci ori mai mare decât suma oferită.

„Cerere mai mare din piață și costuri de finanțare în scădere pentru România. La licitația de astăzi pentru redeschiderea unei emisiuni de titluri de stat cu maturitatea de 3 ani și un volum anunțat de 500 de milioane de lei, cererea investitorilor a ajuns la aproximativ 2,5 miliarde de lei, de 5 ori peste suma oferită”, a transmis Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Conform acestuia, Ministerul Finanțelor a adjudecat aproximativ 1 miliard de lei, la un randament mediu de 6,81%, sub nivelul pieței secundare.

El a descris ca fiind „una dintre cele mai puternice suprasubscrieri pentru o emisiune în lei din ultimele luni.”

Alexandru Nazare a evidențiat că „o cerere comparabilă nu a mai fost înregistrată de la începutul anului, înainte de deteriorarea contextului geopolitic internațional din februarie.”

În paralel, continuă ministrul interimar de Finanțe, „randamentele titlurilor României au scăzut astăzi pe toate piețele relevante: cu aproximativ 10–15 puncte de bază în lei și cu 5–15 puncte de bază pentru finanțările în euro și dolari, în funcție de maturitate.”

„Aceste evoluții sunt un semnal pozitiv, dar trebuie tratate cu responsabilitate. Costurile de finanțare reacționează direct la percepția investitorilor asupra stabilității, predictibilității și credibilității politicii fiscal-bugetare”, mai spune Alexandru Nazare.

În context, ministrul interimar de Finanțe a subliniat nevoia de a continua „deciziile responsabile și respectarea angajamentelor asumate”, despre care spune că „sunt esențiale”.

„Pentru ca această încredere să se consolideze și să se traducă într-o reducere durabilă a costurilor de finanțare avem nevoie de stabilitate. Doar astfel putem reduce presiunea cheltuielilor cu dobânzile și putem avea mai mult spațiu pentru investiții și prioritățile reale ale economiei”, a conchis Alexandru Nazare.

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Teodora Ion
Teodora Ionhttp://www.caleaeuropeana.ro
Teodora Mirel este redactor-șef adjunct și specialistă în domeniul relațiilor internaționale. Ariile sale de interes includ reconfigurarea relației dintre Uniunea Europeană și Marea Britanie în epoca post-Brexit, promovarea multilateralismului în contextul reașezării raporturilor de putere la nivel global și combaterea dezinformării ca acțiune de protejare a democrațiilor.

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