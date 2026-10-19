Alexandru Nazare, aviz favorabil pentru funcția de ministru al Finanțelor: „Menținerea ratingului de țară este un obiectiv capital”

Ministrul propus pentru preluarea portofoliului Finanțelor, Alexandru Nazare (independent), a primit luni aviz favorabil din partea comisiilor parlamentare de specialitate, cu 33 de voturi pentru, două împotrivă și șase abțineri. Alexandru Nazare a declarat că deficitul bugetar a ajuns la 3,82% din PIB după primele nouă luni ale anului, față de 5,35% în aceeași perioadă din 2025.

„Vorbim de un deficit de 3,82% după nouă luni din acest an, deci 78 de miliarde de lei, față de unul de 5,35%, respectiv 102 miliarde de lei, anul trecut. Deci, o reducere de 1,5 puncte procentuale, care, nominal, înseamnă aproximativ 24 de miliarde de lei, pe fondul unei creșteri a veniturilor de 11,8%, cu o creștere a cheltuielilor de aproximativ 5%. Un lucru important de spus este că a scăzut ponderea cheltuielilor în PIB, de la 29,7% la 29,2%”, a spus acesta.

Nazare a precizat că investițiile publice au ajuns la aproximativ 108 miliarde de lei în primele nouă luni ale anului, cu 25,2 miliarde de lei peste nivelul înregistrat în aceeași perioadă din 2025. Potrivit acestuia, circa 70% din totalul investițiilor provin din fonduri europene, inclusiv cele alocate prin PNRR.

„Finalul anului este foarte important și este foarte important ca, în următoarele săptămâni, vorbesc de lunile octombrie, noiembrie și decembrie, să reușim să menținem echilibrele fiscal-bugetare, astfel încât țintele pe care ni le-am propus să se materializeze. Vorbim de țintele de deficit pentru 2026. În același timp, există și factori de presiune despre care trebuie să vorbim foarte deschis”, a adăugat Alexandru Nazare.

Nazare a atras atenția asupra presiunilor economice și bugetare, în condițiile în care datoria publică a depășit 60% din PIB, economia s-a contractat cu 0,6% în primul semestru, iar inflația a revenit pe creștere în septembrie, ajungând la 6,6%, pe fondul evoluției prețurilor la energie. Acesta a semnalat și majorarea cheltuielilor din domeniul sănătății.

„Vorbim de sume foarte importante de plată pentru compensațiile la energie, pentru subvenționarea compensațiilor la energie, din care am plătit în bugetul anului 2025 și am plătit și în 2026, dar există restanțe importante de plată. Și, bineînțeles, și în domeniul sănătății. Toate acestea sunt reale și trebuie luate în calcul pentru menținerea echilibrelor, atât la finalul anului 2026, cât mai ales în anii care urmează. Ținta asumată este de 6,2% din PIB”, a spus el.