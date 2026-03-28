Alexandru Nazare: Bugetul pentru 2026 asigură un spațiu important pentru investiții din fonduri europene. Este o șansă pe care nu avem voie să o ratăm

Într-un context internațional tot mai complicat, în care evoluțiile globale pot fluctua, prudența este obligatorie, a transmis sâmbătă ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Bugetul de Stat pentru anul 2026 și Bugetul Asigurărilor Sociale de Stat au fost publicate astăzi în Monitorul Oficial. Din acest moment, bugetul intră în vigoare și începe etapa cea mai importantă: execuția responsabilă”, a scris Alexandru Nazare într-o pe pagina sa de Facebook.

Ministrul a avertizat că volatilitatea piețelor, tensiunile geopolitice și presiunile asupra costurilor de finanțare impun prudență și menținerea echilibrului bugetar.

„Publicarea în Monitorul Oficial înseamnă predictibilitate pentru instituții, autorități locale și mediul economic: continuitatea proiectelor, plata obligațiilor sociale și funcționarea stabilă a statului”, a adăugat ministrul.

În același timp, ministrul a precizat că bugetul asigură un spațiu important pentru investiții din fonduri europene.

„Este o oportunitate care trebuie valorificată prin mult efort în execuție — o șansă pe care nu avem voie să o ratăm. În perioada următoare, în contextul unui spațiu fiscal limitat, disciplina în execuție și consecvența în decizii vor face diferența între stabilitate și vulnerabilitate”, a conchis Alexandru Nazare.

Proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2026 a fost adoptat, pe 20 martie, de plenul reunit al Parlamentului cu 319 voturi pentru, 104 voturi împotriva, o abținere, în vreme ce doi parlamentari au ales să nu voteze.

În egală măsură, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat a trecut de votul legislativului cu 314 voturi pentru, 105 voturi împotrivă și 12 abțineri, iar un parlamentar a ales să nu voteze.

Bugetul pentru anul 2026 este construit pe un Produs Intern Brut estimat la 2.045 miliarde lei, iar pentru 2027 la 2.182 miliarde lei, conform Ministerului Finanțelor.

Deficitul bugetar este estimat la 6,2% din PIB, respectiv 127,7 miliarde lei, fiind proiectat să scadă la 5,1% din PIB în 2027.

Veniturile totale ale bugetului cresc de la 34,7% la 36,0% din PIB, reflectând atât măsurile de consolidare fiscală, cât și o îmbunătățire a colectării. Din acest total, 31,1% din PIB reprezintă venituri curente – venituri fiscale, contribuții și alte venituri ale statului.

Astfel, veniturile totale ale bugetului general consolidat sunt estimate la aproximativ 736,5 miliarde lei în 2026, în timp ce veniturile curente se ridică la 636,3 miliarde lei.

Construcția bugetară are la bază venituri stabilizate și eficientizarea activității administrației fiscale.

În ansamblu, bugetul este construit astfel încât resursele suplimentare să fie orientate prioritar către investiții și absorbția fondurilor europene, în paralel cu continuarea consolidării fiscal-bugetare.