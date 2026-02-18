ROMÂNIA
Alexandru Nazare: Depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică „nu înseamnă o criză”, ci rezultatul deficitelor bugetare acumulate
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți seara, după participarea la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, că depășirea pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice a României nu reprezintă o situație de criză, ci consecința unor deficite bugetare ridicate acumulate în anii anteriori, subliniind necesitatea continuării consolidării fiscale și a menținerii disciplinei bugetare.
„Nu înseamnă o criză – înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferența s-a finanțat prin împrumuturi. Iar aceste împrumuturi se adună”, a explicat ministrul Finanțelor, într-o postare publicată pe Facebook după reuniunea miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană.
Potrivit acestuia, nivelul actual al datoriei reflectă acumularea unor deficite bugetare ridicate, culminând cu anul 2024, când România a înregistrat un deficit de 9,3% din PIB, pe fondul unei creșteri economice reduse, de 0,9%, și al unor politici fiscale expansioniste care au dus la creșteri permanente ale cheltuielilor publice.
Nazare a arătat că obiectivul actualului Guvern a fost stabilizarea situației bugetare și evitarea deteriorării ratingului de țară, precizând că, în vara anului trecut, riscul retrogradării la categoria „junk” a fost real.
„O astfel de retrogradare ar fi însemnat dobânzi mai mari, costuri mai ridicate pentru stat și, implicit, presiune suplimentară asupra economiei”, a subliniat ministrul, adăugând că anul a fost încheiat cu ratingul reconfirmat, plățile la zi și investiții la un nivel record.
În 2025, deficitul bugetar a fost redus semnificativ, iar ajustarea fiscală a fost readusă pe traiectoria convenită cu Comisia Europeană, în condițiile asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor legate de datoria publică. Ministrul Finanțelor a precizat că procesul de corecție este, însă, în continuare în desfășurare și trebuie continuat „cu consecvență”.
„Depășirea pragului de 60% este efectul acumulărilor din trecut, nu rezultatul unei decizii punctuale din ultimele luni. Important este ce facem în continuare: controlul cheltuielilor curente, menținerea disciplinei bugetare și consolidarea creșterii economice”, a arătat acesta.
Ministrul a subliniat, totodată, că agențiile de rating au indicat în mod repetat importanța stabilității și predictibilității pentru menținerea calificativului de investiții al României, avertizând că mesajele alarmiste pot influența costurile de finanțare și încrederea investitorilor.
„Dezbaterea publică are nevoie de responsabilitate și de fapte, pentru că avem cu toții o miză reală: stabilitatea financiară a României pe termen lung”, a transmis Alexandru Nazare, adăugând că „adevăratul patriotism înseamnă să îți pese în primul rând de România, nu de câștiguri politice trecătoare, fără fond”.
Oana Țoiu: România, un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate pentru reziliența colectivă a NATO
Ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu, a avut marți, 17 februarie, o întrevedere cu Asistentul Secretarului General NATO pentru domeniul cibernetic și transformare digitală, Coordonator special pentru amenințări hibride, Jean Charles Ellermann-Kingombe, în contextul vizitei efectuate de acesta în România, informează Ministerul Afacerilor Externe.
Potrivit sursei citate, în cadrul discuției au fost abordate amenințările hibride și cibernetice ale Federației Ruse la adresa Aliaților NATO și a partenerilor cu viziuni similare, cu accent pe cele din regiunea Mării Negre.
Ministrul Oana Țoiu a subliniat importanța acordată de România contracarării amenințărilor hibride și cibernetice ale Federației Ruse și necesitatea intensificării cooperării statelor Aliate, în vederea contracarării acestor amenințări.
„România nu este doar un beneficiar de securitate, ci un hub de expertiză cibernetică pregătit să ofere soluții și lecții învățate întregii Alianțe. Găzduirea la București a Centrului European de Competențe în Securitate Cibernetică (ECCC) confirmă rolul nostru strategic în acest domeniu. Experiența noastră directă în gestionarea atacurilor hibride ne oferă un avantaj în dezvoltarea unor mecanisme de răspuns rapid și eficient, esențiale pentru reziliența colectivă a NATO în fața noilor amenințări cibernetice”, a declarat ministrul Oana Țoiu.
În contextul discuțiilor despre consolidarea capacităților de apărare digitală, șefa diplomației a evidențiat și rezultatele trilateralei România-Republica Moldova-Ucraina, desfășurate recent la München. În cadrul acestui format, a fost anunțată constituirea Triplei Alianțe Cibernetice, un parteneriat strategic menit să unifice resursele celor trei state pentru a asigura protecția infrastructurilor critice și a proceselor democratice împotriva ingerințelor străine.
Ministrul Predoiu, o nouă întâlnire la Washington cu șeful FBI: România și SUA continuă discuțiile pentru un “task force” de combatere a criminalității, migrației ilegale și amenințărilor cibernetice
Ministrul afacerilor interne Cătălin Predoiu a avut, marți, o întrevedere la Washington cu directorul FBI, Kash Patel, și cu conducerea Biroului Federal de Investigații, axată pe dezvoltarea cooperării operative între România și Statele Unite pentru criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, cybercriminalității și terorismului, transmite MAI într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Întâlnirea bilaterală de la sediul FBI din Washington a avut loc o între ministrul Cătălină Predoiu, și o delegație a conducerii FBI, formată din directorul FBI, Kash Patel, adjunctul directorului FBI, Christopher Raia, și asistentul directorului pentru Operațiuni Internaționale, Jason Kaplan.
“Întâlnirea a reprezentat o continuare a discuțiilor purtate anterior, în decembrie 2025, la Washington, D.C., între ministrul Predoiu și directorul FBI Patel”, a precizat Ministerul Afacerilor Interne.
Conform sursei citate, în cadrul discuțiilor, accentul a fost pus pe dezvoltarea concretă a modalităților de cooperare operativă prin echipe mixte MAI – IGPR – DGPI – FBI, pentru combaterea criminalității internaționale organizate, traficului de droguri, migrației ilegale, traficului de persoane, cybercriminalității și terorismului.
De asemenea, părțile au convenit să dezvolte programe de formare profesională și specializare comună, cu sprijinul Biroului FBI din București și al Academiei de Poliție a FBI de la Quantico.
“MAI cooperează cu FBI pentru apărarea cetățenilor și a comunităților din România și SUA față de cele mai grave forme de criminalitate internațională. Am convenit cu conducerea FBI să dezvoltăm această cooperare și am discutat modalitățile concrete de a o face. Am discutat și am convenit cu conducerea FBI propunerile concrete privind mai multe formate de cooperare, pe care le-am avansat ulterior întâlnirii din decembrie 2025 cu directorul FBI, Kash Patel. Obiectivul MAI este creșterea gradului de siguranță publică în România. Cooperarea cu FBI servește acestui obiectiv și aduce valoare adăugată pentru colegii și prietenii din FBI în atingerea propriilor obiective. Prin aceste două întâlniri, cea din decembrie și cea de astăzi, am pus bazele acestei dezvoltări și am stabilit direcțiile de acțiune concretă”, a declarat Cătălin Predoiu.
După patru ani de război în Ucraina, scade procentul românilor care consideră Rusia vinovată: 54,9% față de 71,2% în 2022 (studiu INSCOP și New Strategy Center)
Aproape 55% dintre români cred că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, însă percepția este într-o diminuare considerabilă față de acum patru ani, când șapte din zece cetățeni români erau de părere că Moscova poartă responsabilitatea acestui conflict la granița cu România.
Această măsurătoare este rezultatul studiului „4 ani de război în Ucraina”, realizat de INSCOP Research la comanda New Strategy Center, care va fi prezentat joi, la București. Conform studiului, 54,9% dintre români consideră că Rusia este vinovată de declanșarea războiului din Ucraina, în scădere față de 71,2% în mai 2022.
În același timp, 14,1% dintre români consideră că Ucraina este responsabilă, procent în creștere față de 4,5% în mai 2022 și 8,8% în noiembrie 2023. Alte procente înregistrate arată că 7,7% consideră responsabilă SUA, 9% Uniunea Europeană, iar 3,5% alte entități. Non-răspunsurile au fost în proporție de 10,8%. Comparativ cu sondajele anterioare, se remarcă o scădere a procentului celor care consideră Rusia vinovată și o creștere a celor care atribuie responsabilitatea altor actori, indicând o fragmentare a percepțiilor publice și o sensibilitate tot mai mare la narațiuni alternative, alimentate de războiul informațional.
Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, explică faptul că „datele arată trecerea de la un consens inițial puternic al atribuirii vinovăției Rusiei către o fragmentare progresivă a percepțiilor, semn că opinia publică devine mai permeabilă la narațiuni alternative, alimentate de războiul informațional”.
„Creșterea ponderii celor care atribuie vina altor actori indică nu doar polarizare, ci și diversificarea cadrelor de interpretare geopolitică”, subliniază directorul INSCOP.
La rândul său, George Scutaru, director general New Strategy Center, este de părere că „cercetarea validează existența unor tendințe îngrijorătoare în societate, accentuate de evenimente interne și externe, răspuns instituțional slab și campanii de dezinformare”.
„Comunicarea sporadică a elitei politice, evitarea temelor de securitate și lipsa implicării civice influențează percepția publică asupra războiului și a pregătirii țării pentru situații de criză”, mai arată el.
Prezentarea completă a studiului va avea loc joi, 19 februarie, la Hotel Intercontinental Athenee Palace, strada Episcopiei nr. 1-3, Sala Regina Maria, parter, începând cu ora 11.00, în cadrul unei conferințe de presă la care vor participa reprezentanții INSCOP Research și New Strategy Center.
Studiul oferă o radiografie a opiniei publice românești privind responsabilitatea pentru războiul din Ucraina, șansele unui acord de pace, solidaritatea cu statul vecin, încrederea în garanțiile de securitate colectivă și nivelul de pregătire al țării în cazul unei agresiuni externe.
Studiul, realizat între 28 ianuarie și 6 februarie 2026, pe un eșantion reprezentativ de 1100 de persoane, a utilizat metoda interviului telefonic prin CATI, iar eroarea maximă admisă este de ± 3%, la un grad de încredere de 95%.
