Alexandru Nazare: Depășirea pragului de 60% din PIB pentru datoria publică „nu înseamnă o criză”, ci rezultatul deficitelor bugetare acumulate

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți seara, după participarea la reuniunea ECOFIN de la Bruxelles, că depășirea pragului de 60% din PIB în cazul datoriei publice a României nu reprezintă o situație de criză, ci consecința unor deficite bugetare ridicate acumulate în anii anteriori, subliniind necesitatea continuării consolidării fiscale și a menținerii disciplinei bugetare.

„Nu înseamnă o criză – înseamnă că, ani la rând, statul a cheltuit mai mult decât a încasat, iar diferența s-a finanțat prin împrumuturi. Iar aceste împrumuturi se adună”, a explicat ministrul Finanțelor, într-o postare publicată pe Facebook după reuniunea miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, nivelul actual al datoriei reflectă acumularea unor deficite bugetare ridicate, culminând cu anul 2024, când România a înregistrat un deficit de 9,3% din PIB, pe fondul unei creșteri economice reduse, de 0,9%, și al unor politici fiscale expansioniste care au dus la creșteri permanente ale cheltuielilor publice.

Nazare a arătat că obiectivul actualului Guvern a fost stabilizarea situației bugetare și evitarea deteriorării ratingului de țară, precizând că, în vara anului trecut, riscul retrogradării la categoria „junk” a fost real.

„O astfel de retrogradare ar fi însemnat dobânzi mai mari, costuri mai ridicate pentru stat și, implicit, presiune suplimentară asupra economiei”, a subliniat ministrul, adăugând că anul a fost încheiat cu ratingul reconfirmat, plățile la zi și investiții la un nivel record.

În 2025, deficitul bugetar a fost redus semnificativ, iar ajustarea fiscală a fost readusă pe traiectoria convenită cu Comisia Europeană, în condițiile asigurării fondurilor necesare pentru acoperirea costurilor legate de datoria publică. Ministrul Finanțelor a precizat că procesul de corecție este, însă, în continuare în desfășurare și trebuie continuat „cu consecvență”.

„Depășirea pragului de 60% este efectul acumulărilor din trecut, nu rezultatul unei decizii punctuale din ultimele luni. Important este ce facem în continuare: controlul cheltuielilor curente, menținerea disciplinei bugetare și consolidarea creșterii economice”, a arătat acesta.

Ministrul a subliniat, totodată, că agențiile de rating au indicat în mod repetat importanța stabilității și predictibilității pentru menținerea calificativului de investiții al României, avertizând că mesajele alarmiste pot influența costurile de finanțare și încrederea investitorilor.

„Dezbaterea publică are nevoie de responsabilitate și de fapte, pentru că avem cu toții o miză reală: stabilitatea financiară a României pe termen lung”, a transmis Alexandru Nazare, adăugând că „adevăratul patriotism înseamnă să îți pese în primul rând de România, nu de câștiguri politice trecătoare, fără fond”.