Alexandru Nazare, discuții cu comisarii europeni Valdis Dombrovskis și Maria Luís Albuquerque: BID va primi 100 de milioane de euro sub formă de injecție de capital din PNRR

Ministrul interimar al Finanțelor, Alexandru Nazare, cu comisarul european pentru economie și producție, Vladis Dombrovskis, și cu comisarul european pentru servicii financiare și uniunea economiilor și investițiilor, în contextul participării la reuniunea informală a miniștrilor de Finanțe din Uniunea Europeană.

Temele abordate au vizat execuția bugetară și perspectiva extinderii rolului Băncii de Investiții și Dezvoltare în „mobilizarea capitalului pentru proiecte strategice, inclusiv pentru atragerea de resurse europene suplimentare și dezvoltarea unor mecanisme moderne de finanțare pentru economie.”

„În paralel cu discuțiile de pe agenda oficială, obiectivul nostru a fost să pregătim ultima renegociere a PNRR din perspectiva fiscal-bugetară, cu Comisarul European pentru Economie şi Productivitate Valdis Dombrovskis şi echipa sa. Ca atare, am discutat cu Comisarul despre execuția bugetară – România este în graficul stabilit pentru atingerea țintei de deficit pentru 2026. Am discutat, de asemenea, cu Maria Luís Albuquerque, Comisarul European pentru Servicii Financiare și Uniunea Economiilor și Investițiilor, despre BID – Banca de Investiții şi Dezvoltare, ai cărei reprezentanți vor avea o întâlnire cu doamna comisar în perioada următoare. Obiectivul este să demonstrăm că BID poate gestiona eficient sumele primite din PNRR şi mizăm ca acestea să se suplimenteze”, a subliniat ministrul interimar de Finanțe.

Ca urmare a negocierilor din ultima perioadă, a evidențiat Nazare, „BID va primi 100 de milioane de euro sub formă de injecție de capital din cadrul fondurilor PNRR, pentru instrumente financiare dedicate investițiilor și dezvoltării economice.”

Ministrul interimar de Finanțe a arătat că reuniunea informală ECOFIN din săptămâna aceasta s-a concentrat asupra „competitivității Europei într-o lume tot mai complicată. Pentru noi, aceste dialoguri contează în mod direct – aici se discută reguli, finanțări și priorități care influențează investițiile, costul energiei, infrastructura, competitivitatea companiilor și stabilitatea economică.”

Alexandru Nazare a susținut în cadrul acestei întâlniri ECOFIN că „că Europa are nevoie de o piață unică mai simplă și mai bine conectată, de mai puțină birocrație și de investiții”, arătând că, „pentru statele din Estul Europei și inclusiv pentru România, competitivitatea nu se poate construi fără interconectări energetice, infrastructură strategică și acces mai bun la finanțare.”

„România poate susține aceste poziții doar dacă vine la masa discuțiilor menținându-şi credibilitatea prin finanțe publice stabile, reforme duse până la capăt și proiecte europene implementate. Participăm la astfel de întâlniri pentru ca interesele României să fie auzite acolo unde se iau deciziile care vor influența economia europeană în următorii ani. Multe dintre deciziile discutate la ECOFIN se vor vedea direct în economia următorilor ani: investiții, energie, infrastructură, finanțare și reguli pentru companii”, a conchis ministrul interimar al Finanțelor.