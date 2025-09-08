Alexandru Nazare, discuții cu reprezentanții Băncii Mondiale: Ministerul Finanțelor lucrează la măsuri care să simplifice birocrația pentru antreprenori și investitori

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut o „discuție consistentă” cu reprezentanții Băncii Mondiale, parte a dialogului constant desfășurat în cadrul „parteneriatului prin care România colaborează cu această instituție pentru consolidarea unei economii mai reziliente”.

„Astăzi ne-am concentrat pe modul în care putem trece de la o abordare bazată pe ajustări fiscale la o strategie coerentă, axată pe creștere economică și echitate socială”, a anunțat Nazare într-un mesaj publicat pe rețeaua de socializare Facebook.

Acesta a subliniat că „actualele măsuri fiscale reprezintă corecții necesare, menite să echilibreze finanțele țării şi să le readucă pe o traiectorie sustenabilă”.

„În actualul context de deficit bugetar major, avem nevoie în primul rând să reglăm problemele sistemice, pentru a putea construi baza relansării economice”, a evidențiat ministrul Finanțelor.

Prima dintre temele abordate a vizat creșterea și investițiile. Alexandru Nazare a anunțat că instituția pe care o conduce explorează „idei pentru a stimula creșterea, inclusiv prin atragerea de investiții străine directe și prin creșterea volumului comerțului”.

Ministerul Finanțelor lucrează la măsuri complementare celor din această perioadă, care să simplifice birocrația deopotrivă pentru antreprenori si investitori.

Un alt subiect dezbătut a fost cel referitor la reforme structurale.

„Am discutat despre eficientizarea companiilor de stat, îmbunătățirea procesului de achiziții publice și continuarea investițiilor esențiale, care să geenereze valoare adăugată în economie”, a dezvăluit Nazare.

Cea din urmă temă s-a concentrat pe întărirea capacității instituționale.

Ministrul Finanțelor a transmis reprezentanților Băncii Mondiale că lucrează „la o nouă platformă bugetară, pentru a asigura o planificare mai riguroasă a bugetului și o mai bună comunicare între ministere în elaborarea bugetului pentru 2026”.

„Vom continua discuțiile cu Banca Mondială pentru a dezvolta o strategie pragmatică și idei concrete prin care să redăm încrederea investitorilor și să stimulăm creșterea economică”, a conchis Alexandru Nazare.