Alexandru Nazare, după creșterea colectărilor ANAF: România poate obține performanțe fiscale din ce în ce mai ambițioase

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, face apel la continuarea eforturilor pentru o mai bună colectare a veniturilor la bugetul de stat, după ce în primele 6 luni ale anului, ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei, față de 245,2 miliarde în aceeași perioadă din 2025.

„În primele 6 luni ale anului, ANAF a colectat 267,6 miliarde de lei, față de 245,2 miliarde în aceeași perioadă din 2025. Este o creştere de 22,4 miliarde de lei, într-un singur semestru”, a informat Alexandru Nazare într-o postare pe pagina de Facebook.

Potrivit acestuia, noile cifre de colectare reconfirmă direcția de stabilizare a finanțelor României: „Cu mai multă presiune pe rezultate, cu obiective clare și cu o administrație fiscală eficientă, România poate obține performanțe fiscale din ce în ce mai ambițioase.”

De asemenea, a fost înregistrat un rezultat foarte bun la TVA în prima parte a anului: 64,8 miliarde de lei colectați, cu 25,9% mai mult decât în aceeaşi perioadă din 2025, adică un plus de 13,3 miliarde de lei. În același timp, ANAF a restituit companiilor 11,1 miliarde de lei din TVA.

Nazare subliniază că mai sunt însă sectoare în care performanța trebuie îmbunătățită, prin reducerea evaziunii, creșterea conformării voluntare și întărirea instrumentelor pe care ANAF le are la dispoziție pentru a interveni acolo unde există riscuri și pierderi de venituri pentru buget: „La accize, de exemplu, mai avem de recuperat: încasările din primul semestru au fost de 21,14 miliarde de lei, doar ușor peste nivelul de 21,08 miliarde de lei din aceeași perioadă a anului trecut.”

„Colectarea mai bună este însă doar o parte a soluției de corectare a dezechilibrelor severe pe care România le traversează în continuare”, a mai adăugat acesta.

În postarea sa, ministrul mai face apel la responsabilitatea tuturor celor care contribuie, în Guvern și în Parlament, la deciziile cu impact asupra finanțelor publice: „România nu îşi permite cheltuieli fără acoperire.”

Cheltuielile trebuie făcute cu responsabilitate, mai subliniază Alexandru Nazare: „Cealaltă este responsabilitatea cu care cheltuim banii publici. Orice nouă măsură cu impact asupra bugetului trebuie discutată împreună cu sursa concretă de finanțare și cu efectele pe termen mediu. Nu putem transforma rezultatele mai bune de astăzi în cheltuieli permanente pe care România să nu le poată susține mâine.”

Înaltul oficial reamintește că, la mijlocul lunii septembrie, urmează misiunea de evaluare a S&P, iar la început de octombrie agenția va publica raportul privind România: „Agențiile de rating analizează riguros cifrele, dar și capacitatea noastră de a păstra direcția. Iar principalul obiectiv economic al României rămâne stabilitatea finanțelor publice.”