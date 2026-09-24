Alexandru Nazare, după întâlnirea cu reprezentanții S&P: Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale, principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut joi o nouă rundă de discuții cu reprezentanții agenției de rating S&P, în cadrul procesului de evaluare a ratingului suveran al României.

„Execuția bugetară și continuitatea consolidării fiscale, principalele argumente ale României în actuala evaluare a ratingului de țară. O nouă rundă de discuții la Finanțe azi cu experții S&P, în cadrul procedurii de evaluare a ratingului de țară. Am prezentat împreună cu colegii din echipa tehnică a ministerului evoluția la zi a finanțelor publice, rezultatele consolidării fiscale și perspectivele României pentru perioada următoare”, a scris Alexandru Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Ministrul Finanțelor a subliniat că execuția bugetară reprezintă principalul argument al României în actuala evaluare, arătând că ajustarea fiscală începe să se reflecte nu doar în reducerea deficitului, ci și în structura bugetului.

Potrivit acestuia, evoluția execuției demonstrează că România poate reduce deficitul și menține cheltuielile sub control, în timp ce protejează investițiile finanțate din fonduri europene și direcționează mai multe resurse către proiectele cu impact economic ridicat.

„Rezultatele ultimelor luni continuă să confirme ajustarea începută anul trecut și susțin argumentele pe care le-am prezentat astăzi privind realizarea țintelor asumate pentru acest an. Am discutat deschis și despre dificultățile perioadei actuale, inclusiv despre incertitudinile politice, presiunile externe și cele asupra costurilor de finanțare, prezentând totodată şi strategia Ministerului Finanțelor pentru următoarea etapă. Accentul principal rămâne pe disciplina cheltuielilor, prioritizarea investițiilor și valorificarea fondurilor europene”, a adăugat el.

Totodată, Nazare a transmis că România trebuie să continue măsurile de consolidare fiscală și să evite o relaxare prematură a politicii fiscale, pentru a consolida progresul înregistrat în ultimele luni.

„Credibilitatea externă depinde atât de rezultatele obținute, cât și de capacitatea noastră de a avea continuitate, atât în privința reformelor, cât și în respectarea angajamentelor asumate. Menținerea ratingului de investiții rămâne principalul obiectiv al acestei perioade. De acest aspect depind condițiile în care România se finanțează, încrederea investitorilor și resursele pe care le putem direcționa către dezvoltare, în loc să le consumăm pe dobânzi”, a subliniat ministrul.

Ministrul Finanțelor a precizat că țara noastră se află într-un moment important al evaluării și dispune de argumente mai solide decât în urmă cu câteva luni. Însă, Nazare a subliniat că menținerea ratingului de investiții depinde de execuția bugetară, predictibilitatea și continuitatea deciziilor de politică fiscală.

„De aceea, câteva elemente sunt esențiale în perioada următoare: continuitatea consolidării fiscale, construcția unui buget credibil și realist pentru 2027, limitarea creșterii cheltuielilor rigide, protejarea investițiilor europene și valorificarea fondurilor europene pentru susținerea creșterii economice, precum și continuarea măsurilor structurale care reduc deficitul pe termen mediu. Ambiția noastră nu este doar reducerea deficitului, ci şi să construim o economie mai competitivă, bazată pe investiții, producție și capital privat, cu finanțe publice solide și costuri de finanțare mai mici pe termen lung”, a conchis Alexandru Nazare.