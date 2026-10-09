Alexandru Nazare i-a transmis comisarului european pentru economie că România este determinată să rămână consecventă pe traiectoria de reducere a deficitului

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, i-a transmis comisarului european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, că România este determinată să rămână serioasă și consecventă pe traiectoria de reducere a deficitului.

Alexandru Nazare a participat la micul dejun de lucru al miniștrilor Partidului Popular European (PPE), organizat în marja reuniunii ECOFIN, unde a intervenit pe tema principalelor priorități economice de pe agenda europeană, printre care competitivitatea, investițiile și consolidarea capacității Europei de a susține creșterea economică într-un context dificil.

„În marja întâlnirii am avut și o discuție informală cu Valdis Dombrovskis, comisarul european pentru Economie și Productivitate, căruia i-am transmis că România este determinată să rămână serioasă și consecventă pe traiectoria de reducere a deficitului. Este esențial să ne păstrăm credibilitatea în fața partenerilor europeni și a piețelor, iar asta înseamnă să ne respectăm angajamentele și să continuăm, cu aceeași disciplină, parcursul de consolidare fiscală”, a scris Nazare, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

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Ministrul Finanțelor a discutat și cu Ioannis Tsakiris, vicepreședintele Băncii Europene de Investiții (BEI), despre proiectele derulate de România în parteneriat cu instituția europeană și despre continuarea cooperării pentru susținerea investițiilor în infrastructură, energie și competitivitate.

„Urmează sesiunile oficiale ECOFIN, cu teme importante pentru România: competitivitatea sectorului bancar, integrarea piețelor financiare, implementarea RRF, Semestrul European, impactul economic al războiului din Ucraina și coordonarea politicilor fiscale la nivel european”, a adăugat Alexandru Nazare.

De asemenea, Nazare a subliniat că România își susține activ pozițiile în discuțiile europene pe teme care pot influența direct accesul la finanțare, stabilitatea financiară, competitivitatea energetică și investițiile, precum și perspectivele de creștere economică în anii următori.

„Obiectivul este ca oportunitățile și instrumentele europene aflate acum în negociere să se transforme cât mai mult în proiecte, capital și dezvoltare pentru România”, a conchis ministrul Finanțelor.