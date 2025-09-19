ROMÂNIA
Alexandru Nazare, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut vineri, la Copenhaga, întâlniri bilaterale cu Stephanie Lose, ministrul afacerilor economice din Danemarca, țară care deține președinția Consiliului UE, cu Andrzej Domański, ministrul Finanțelor din Polonia, și cu Carmine di Noia, directorul OCDE pentru Afaceri Financiare și Antreprenoriale, în marja reuniunii informale a miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană.
„Am ajuns la Copenhaga pentru reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE. Chiar dacă formatul este unul informal, discuțiile de aici sunt foarte importante în perspectiva reuniunii ECOFIN din 10 octombrie. Agenda noastră este una strategică: continuăm dialogul cu partenerii europeni despre consolidarea fiscală a României și, mai important, vom pregăti terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.
El a amintit că este a treia oară când planul trebuie renegociat, deoarece România nu a reușit până acum să implementeze toate proiectele asumate încă din anul 2021.
„Sunt încrezător, însă, că vom reuși securizarea a peste 21 mld. EUR în noua alocare PNRR – bani pe care îi vom folosi, în sfârșit, eficient”, a adăugat acesta.
Totodată, ministrul a subliniat că urmează discuții privind accelerarea perspectivei aderării României la OCDE, „un pas deosebit de important pentru viitorul nostru economic și pentru deschiderea de noi oportunități pentru țara noastră”.
„În aceste zile, voi avea și o serie de întâlniri bilaterale în care voi discuta despre alocarea de peste 16 mld. EUR – bani europeni pentru România prin programul European SAFE, prin care vom putea investi în securitatea țării. Este o alocare financiară foarte importantă, pe care o vom putea folosi pentru finanțarea apărării, a proiectelor Autostrăzilor Moldovei (A7) și Unirii (A8) și pentru dezvoltarea infrastructurii de spitale”, a mai spus Alexandru Nazare.
De asemenea, Nazare a afirmat că va discuta cu omologii săi pentru a alinia România în privința bugetului multianual al UE 2028-2034 – foaia de parcurs financiar a Uniunii care stabilește cât pot cheltui țările membre, pe ce domenii și pentru ce obiective.
„România va avea la dispoziție peste 60 mld. EUR de la UE, iar negocierea va fi una fermă, pentru a ne asigura că banii vor merge către domenii prioritare, precum agricultură, inovare sau noi tehnologii”, a amintit acesta.
Ministrul a menționat, de asemenea, că dezvoltarea piețelor de capital, prin crearea instrumentelor pentru creșterea investițiilor în companiile listate la BVB, precum și adoptarea EURO digital – noua monedă digitală a UE – sunt subiecte importante pe agenda discuțiilor din aceste zile.
„Obiectivul nostru este unul clar: continuăm să transmitem agenda noastră fermă partenerilor europeni. Prin determinare, politici coerente, asumate și consecvență vom reuși să negociem din ce în ce mai avantajos pentru România”, a concluzionat Alexandru Nazare.
Amintim că săptămâna trecută România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană.
În luna august, Guvernul a adoptat pașii legislativi necesari prin care se asigură că România poate finaliza proiectele mature cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, profitând pe deplin de aceste fonduri.
MAE: România revine în Consiliul Guvernatorilor al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică după 15 ani
România a fost aleasă membru al Consiliului Guvernatorilor Agenției Internaționale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru un mandat de doi ani, în perioada 2025–2027, la alegerile din 19 septembrie 2025, ultima zi a Conferinței Generale a AIEA, informează Ministerul Afacerilor Externe într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro. Ultima prezență în acest for a fost în 2008-2010.
România a participat activ în cadrul Conferinței Generale, prezența ministrului afacerilor externe reflectând angajamentul țării noastre de a sprijini obiectivele AIEA și de a promova cooperarea internațională în domeniul nuclear, în beneficiul dezvoltării continue a proiectelor nucleare civile și al securității globale.
Alegerea țării noastre în Consiliul Guvernatorilor este o recunoaștere a expertizei acumulate de România în peste 60 de ani de activitate în sectorul nuclear civil, printre realizările notabile în domeniul utilizării pașnice a energiei nucleare fiind Centrala Nucleară de la Cernavodă, institutele românești de cercetare în domeniu, precum și proiectele de investiții inovatoare pentru un viitor durabil, precum reactoarele modulare de mici dimensiuni (SMRs).
În această calitate, România, prin Reprezentantul Permanent pe lângă Organizațiile de la Viena, va contribui activ la procesul decizional al Agenției, privind atât dezvoltarea utilizării pașnice a energiei nucleare, cât și consolidarea standardelor de securitate nucleară, siguranță radiologică și garantare a respectării obligațiilor de neproliferare.
„Am promovat activ această candidatură în cadrul discuțiilor pe care le-am avut la începutul săptămânii la Viena și în discursul la Conferința Generală a Agenției. Felicit echipa MAE care a lucrat pentru această reușită. Urmează doi ani intenși, dosarele din acest domeniu sunt complexe și cu implicații majore dincolo de o regiune sau alta. Pentru România, sectorul nuclear reprezintă un domeniu de excelență și de dezvoltare alături de parteneri strategici. Am încredere că ne vom achita cu brio de acest mandat. Pe problematici specifice vom lucra cu ministerul Energiei, CNCAN și ANDR”, a declarat ministrul afacerilor externe, Oana Țoiu.
Consiliul Guvernatorilor, format din 35 de membri, este unul dintre principalele organe de conducere ale AIEA, cu rol esențial în orientarea strategică a activității Agenției, în supravegherea implementării programelor și în adoptarea deciziilor-cheie privind politicile internaționale în domeniul nuclear.
România a deținut 9 mandate în BoG de la înființarea Agenției, ultimul în 2008-2010 (1957-1959, 1963-1965, 1971-1973, 1977-1979, 1981-1983, 1991-1993, 1995-1997, 2001-2003, 2008-2010).
„Risc real de blackout”: Ministerul Energiei va trimite explicații tehnice CE privind necesitatea menținerii în funcțiune a centralelor pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a avertizat vineri că România s-ar putea confrunta cu un risc real de blackout dacă ar închide toate grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, așa cum prevede jalonul din PNRR, relatează Agerpres.
„Am comandat prin TransElectrica un studiu independent care a arătat că România, în momentul de față, are în față patru scenarii, cel în care noi, dacă am închide grupurile pe cărbune de la Complexul Energetic Oltenia, am fi cu adevărat în risc de blackout. Am venit cu argumente tehnice. Acest studiu are peste șase mii de pagini”, a declarat ministrul într-o conferință de presă la sediul PSD.
Ivan a explicat că România și-a asumat, prin PNRR, „cea mai agresivă țintă de decarbonizare din toată Uniunea Europeană”, respectiv închiderea tuturor centralelor pe cărbune până la sfârșitul anului 2025. „Condiția a fost foarte simplă – să punem în loc alte centrale pe gaz”, a spus el.
Problema este că investițiile promise prin PNRR nu s-au concretizat. „România a luat aproximativ 2 miliarde de euro din acest jalon PNRR, dar centralele pe gaz și proiectele care trebuiau făcute cu acești bani sunt pe hârtie în momentul de față”, a arătat ministrul.
El a precizat că în această săptămână au avut loc negocieri intense la Bruxelles, unde oficialii europeni au cerut explicații: „Este evident că cei din Comisia Europeană, pe bună dreptate, ne-au întrebat – oameni buni, v-am dat banii; sau ne dați banii înapoi, dacă vreți să țineți în continuare centralele pe cărbune, sau le închideți”.
Potrivit lui Ivan, specialiștii din minister și experți europeni lucrează la validarea studiului tehnic pentru a găsi o soluție. „Colegii mei din minister, împreună cu cei din Comisia Europeană, în ultimele săptămâni, au lucrat și în weekend-uri și noaptea peste program pentru a putea agrementa acest studiu la nivel tehnic”, a spus el.
Ministrul speră ca argumentele prezentate să ducă la o soluție care să evite penalitățile și să permită păstrarea în funcțiune a unei părți din capacitatea pe cărbune.
„Sper că argumentele aduse vor crea cadrul în care România să nu mai aibă penalități pentru neînchiderea la timp și nerespectarea angajamentelor luate și să putem păstra în continuare cel puțin trei grupuri în funcțiune și alte două grupuri de rezervă din cele cinci care astăzi se află parte din acel jalon”, a transmis Bogdan Ivan.
Ministrul Economiei: Preocuparea este să extragem toată suma din SAFE pentru apărare în condiții comerciale corecte și avantajoase
România va beneficia de 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, pentru modernizarea sectorului apărării, însă atragerea acestor fonduri trebuie să se facă în condiții comerciale corecte, a declarat vineri ministrul Economiei, Radu Miruță, la Aspen European Strategic Forum, relatează Agerpres.
„Tot ce pot să vă spun este că e o colaborare foarte funcțională cu Ministerul Apărării. Am primit lista de priorități de la Ministerul Apărării și ne uităm cum putem deservi pe teritoriul României această listă de priorități. Preocuparea e să extragem toată suma de bani din acest SAFE pe zona de Apărare, însă vă spun foarte deschis: nu mă voi bucura doar că s-a extras suma de bani. Preocuparea mea este să existe niște condiții avantajoase”, a explicat ministrul.
El a subliniat că România nu trebuie să repete greșelile din trecut, când investitorii au beneficiat de contracte dezavantajoase pentru stat.
„Am văzut în România în anii trecuți știri că a venit un investitor care a deschis o fabrică și după cinci ani investitorul ăla a plecat, lăsând în faliment și bătându-și joc de contribuția pe care România a avut-o. (…) Am văzut la Ministerul Economiei serii întregi de contracte care au fost făcute în dezavantajul României, (…) vorbesc și pe partea de apărare și în general, am observat că e uniform distribuit – contracte care valorau 675.000 de euro, au venit cu câteva milioane. Diferența unde se duce și pentru cine?”, a comentat Miruță.
Ministrul a dat ca exemplu contractul pentru fabrica de pulberi Pirochim de la Victoria, realizat cu compania Rheinmetall.
„Acolo erau niște condiții care ni se spunea că nu pot fi modificate. Le-am luat rând pe rând, le-am modificat și, la final, doar din condițiile astea, cuantificabil, punctual, sunt 92 de milioane de euro în plus pentru România. Cine acceptase 92 milioane de euro în dezavantajul României? Știrea că a venit Rheinmetall în România era aceeași, numai că era cu 92 de milioane în minus. Deci, da, tragem toată suma (prin SAFE), însă în condiții comerciale corecte”, a spus Miruță.
România se numără printre cele 19 de state membre ale UE care, pe 29 iulie, au transmis Comisiei Europene lista de proiecte militare prin instrumentul SAFE (Security Action for Europe), dosarul și solicitările fiind coordonate de Cancelaria prim-ministrului.
Potrivit unui comunicat al Guvernului, suma alocată României prin SAFE este a doua ca ordin de mărime dintre statele membre participante, iar programul are trei implicații majore pentru consolidarea industriei europene de apărare.
