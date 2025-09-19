Alexandru Nazare, înainte de reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE: Pregătim terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a avut vineri, la Copenhaga, întâlniri bilaterale cu Stephanie Lose, ministrul afacerilor economice din Danemarca, țară care deține președinția Consiliului UE, cu Andrzej Domański, ministrul Finanțelor din Polonia, și cu Carmine di Noia, directorul OCDE pentru Afaceri Financiare și Antreprenoriale, în marja reuniunii informale a miniștrilor de finanțe din Uniunea Europeană.

„Am ajuns la Copenhaga pentru reuniunea informală a miniștrilor de finanțe din UE. Chiar dacă formatul este unul informal, discuțiile de aici sunt foarte importante în perspectiva reuniunii ECOFIN din 10 octombrie. Agenda noastră este una strategică: continuăm dialogul cu partenerii europeni despre consolidarea fiscală a României și, mai important, vom pregăti terenul pentru aprobarea bugetului renegociat din PNRR”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.

El a amintit că este a treia oară când planul trebuie renegociat, deoarece România nu a reușit până acum să implementeze toate proiectele asumate încă din anul 2021.

„Sunt încrezător, însă, că vom reuși securizarea a peste 21 mld. EUR în noua alocare PNRR – bani pe care îi vom folosi, în sfârșit, eficient”, a adăugat acesta.

Totodată, ministrul a subliniat că urmează discuții privind accelerarea perspectivei aderării României la OCDE, „un pas deosebit de important pentru viitorul nostru economic și pentru deschiderea de noi oportunități pentru țara noastră”.

„În aceste zile, voi avea și o serie de întâlniri bilaterale în care voi discuta despre alocarea de peste 16 mld. EUR – bani europeni pentru România prin programul European SAFE, prin care vom putea investi în securitatea țării. Este o alocare financiară foarte importantă, pe care o vom putea folosi pentru finanțarea apărării, a proiectelor Autostrăzilor Moldovei (A7) și Unirii (A8) și pentru dezvoltarea infrastructurii de spitale”, a mai spus Alexandru Nazare.

De asemenea, Nazare a afirmat că va discuta cu omologii săi pentru a alinia România în privința bugetului multianual al UE 2028-2034 – foaia de parcurs financiar a Uniunii care stabilește cât pot cheltui țările membre, pe ce domenii și pentru ce obiective.

„România va avea la dispoziție peste 60 mld. EUR de la UE, iar negocierea va fi una fermă, pentru a ne asigura că banii vor merge către domenii prioritare, precum agricultură, inovare sau noi tehnologii”, a amintit acesta.

Ministrul a menționat, de asemenea, că dezvoltarea piețelor de capital, prin crearea instrumentelor pentru creșterea investițiilor în companiile listate la BVB, precum și adoptarea EURO digital – noua monedă digitală a UE – sunt subiecte importante pe agenda discuțiilor din aceste zile.

„Obiectivul nostru este unul clar: continuăm să transmitem agenda noastră fermă partenerilor europeni. Prin determinare, politici coerente, asumate și consecvență vom reuși să negociem din ce în ce mai avantajos pentru România”, a concluzionat Alexandru Nazare.

Amintim că săptămâna trecută România a transmis oficial Planul Național de Redresare și Reziliență renegociat către Comisia Europeană.

În luna august, Guvernul a adoptat pașii legislativi necesari prin care se asigură că România poate finaliza proiectele mature cuprinse în Planul Național de Redresare și Reziliență, profitând pe deplin de aceste fonduri.