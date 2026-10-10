Alexandru Nazare, la reuniunea ECOFIN: Am cerut mai mult capital pentru companiile românești și reguli europene pentru piețele în curs de dezvoltare

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a cerut în cadrul reuniunii Consiliului Afaceri Economice și Financiare al Uniunii Europene (ECOFIN) mai mult capital pentru companiile românești și reguli europene care să funcționeze pentru piețele în curs de dezvoltare.

Am intervenit la ECOFIN în dezbaterea privind MISP – pachetul european pentru integrarea și supravegherea piețelor de capital. Este unul dintre cele mai tehnice și complexe dosare de pe agenda europeană, dar miza acestuia este foarte concretă: cât de ușor pot companiile românești să atragă finanțare din Europa și cât de bine sunt protejați investitorii și piața din România.

„MISP – pachetul european pentru integrarea și supravegherea piețelor de capital. Este unul dintre cele mai tehnice și complexe dosare de pe agenda europeană. (..) România susține nevoia unui acord la nivel european asupra acestui pachet. (…) Pentru o piață de capital mai mică, precum cea românească, integrarea trebuie să însemne accesul companiilor la o bază mai largă de investitori, mai multe opțiuni pentru cei care economisesc și condiții mai bune pentru dezvoltarea pieței locale”, a transmis ministrul.

Potrivit oficialului, România a obținut deja rezultate în cadrul negocierilor: „Autoritățile române vor avea o capacitate mai puternică de a interveni atunci când firme de investiții care operează în România încalcă regulile, fără ca reacția să depindă exclusiv de autoritatea din statul de origine.”

De asemenea, Alexandru Nazare subliniază că România a susținut reguli care permit o activitate transfrontalieră mai simplă pentru actorii de pe piețele mai mici și un acces mai bun la piața unică: „Un alt câștig important este accesul autorităților române la informații despre tranzacțiile investitorilor din România, inclusiv atunci când acestea au loc pe piețe din alte state membre.”

„Într-o piață financiară tot mai integrată, supravegherea nu poate rămâne în urma capitalului. Acest lucru ne ajută să identificăm mai bine riscurile și eventualele abuzuri de piață”, a mai punctat acesta.

Ministrul Finanțelor a susținut, de asemenea, o formulă mai echitabilă și mai proporțională pentru contribuțiile autorităților naționale la finanțarea ESMA – agenția UE care contribuie la supravegherea și reglementarea piețelor financiare europene.

„România susține integrarea piețelor europene de capital, dar o integrare care creează oportunități și pentru economiile și piețele aflate încă în dezvoltare. Avem nevoie de mai mult capital privat în economie, de companii românești care să poată finanța mai ușor investiții și extinderea regională și de o piață locală de capital care să crească odată cu marile centre financiare europene”, a conchis Alexandru Nazare.