Alexandru Nazare, mesaj de Ziua Europei: Apartenența la UE a însemnat acces la dezvoltare, stabilitate și oportunități pe care astăzi le considerăm firești

Europa nu înseamnă doar apartenență instituțională, ci și direcție, reguli, responsabilitate, investiții și capacitatea de a construi pe termen lung, a transmis sâmbătă ministrul interimar al finanțelor Alexandru Nazare, cu ocazia Zilei Europei.

„Marcăm astăzi Ziua Europei, cu un motiv important de reflecție: aproape două decenii de la aderarea României la Uniunea Europeană, în 2007”, a scris Alexandru Nazare, într-o pe pagina sa de Facebook.

De asemenea, Nazare a subliniat că, în anii de apartenență la UE, România a recuperat decalaje economice importante, a atras investiții, a modernizat infrastructura prin fonduri europene și și-a consolidat poziția în economia europeană. Potrivit acestuia, apartenența la UE a oferit României acces la dezvoltare, stabilitate și oportunități care astăzi sunt considerate firești.

„Pentru generația mea, integrarea europeană nu a fost doar un obiectiv politic, ci un proiect de modernizare națională. Am avut șansa să lucrez încă din primii ani ai carierei în dosarele legate de aderare și de relația României cu instituțiile europene — atât la Ministerul Integrării Europene și în Parlamentul European, cât și la Ministerul Transporturilor și la Ministerul Finanțelor. Am văzut direct cât de mult contează apartenența la UE pentru dezvoltarea României: acces la investiții, fonduri europene, stabilitate economică, piețe deschise, reguli clare și mai multă încredere pentru investitori”, a continuat ministrul.

Totodată, Nazare a arătat că ideea unei Europe unite este mai veche decât actuala Uniune Europeană și își are originile în perioada interbelică, când Uniunea Internațională Paneuropeană promova reconcilierea între statele europene, cooperarea economică și construirea unei Europe unite ca garanție a păcii și prosperității pe continent.

„România a avut încă din acea perioadă voci importante care au susținut orientarea europeană a țării. Nicolae Titulescu, una dintre marile personalități diplomatice ale României, a pledat constant pentru cooperare internațională, securitate colectivă și un rol activ al României în arhitectura europeană. Grigore Gafencu, diplomat şi politician liberal, a susținut, în anii dramatici ai celui de-al doilea Război Mondial și ai exilului, ideea unei Europe unite ca singură soluție pentru pace și stabilitate durabilă”, a adăugat acesta.

Potrivit ministrului, aceste repere arată că proiectul european nu este doar unul instituțional, ci face parte dintr-o tradiție intelectuală și politică mai profundă la care România a contribuit timpuriu.

„De aceea, înainte de preluarea actualului mandat, am susținut relansarea activității Uniunii Paneuropene în România – pentru că valorile cooperării, responsabilității şi construcției pe termen lung rămân esențiale și astăzi”, a spus el.

Nazare a afirmat că România traversează o perioadă care necesită maturitate și responsabilitate, în contextul acumulării unor dezechilibre economice în ultimii ani. Conform acestuia, corecțiile necesare trebuie continuate fără blocarea dezvoltării și a investițiilor, prin reducerea graduală a deficitului, utilizarea mai eficientă a resurselor publice, accelerarea investițiilor finanțate din fonduri europene și menținerea încrederii investitorilor și a partenerilor externi.

„În ultimele luni, prin direcția de reformă și eficientizare promovată și asumată de premierul Ilie Bolojan, România a început să recâștige această încredere, printr-un efort semnificativ de stabilizare și disciplină economică, cu efecte pozitive în percepția de stabilitate și predictibilitate economică. Dar stabilitatea economică nu este un lucru garantat. Ea se construiește prin decizii responsabile, predictibilitate și capacitatea de a privi dincolo de ciclurile politice scurte — exact valorile pe care proiectul european le-a promovat constant. La mulți ani, Europa!”, a conchis Alexandru Nazare.





