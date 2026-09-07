Alexandru Nazare: Pentru al doilea an la rând, România are cea mai amplă reducere a deficitului proiectată în UE

ROMÂNIAU.E.
Diana Zaim
Autor: Diana Zaim
de citit in1 min.
© Alexandru Nazare - Facebook

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, afirmă că România a realizat în ultimul an una dintre cele mai ample corecții fiscal-bugetare din Uniunea Europeană, ceea ce a permis reducerea semnificativă a deficitului și menținerea, în același timp, a investițiilor la un nivel ridicat.

„1 an de consolidare și cea mai ambițioasă corecție fiscal-bugetară din UE: de la o economie bazată pe consum pe datorie, la o economie bazată pe investiții și dezvoltare pe termen lung. Radiografia economică la zi a României, țara care a intrat cu cel mai mare deficit fiscal din UE în 2025”, a transmis Alexandru Nazare.

În 2024, România a avut un deficit bugetar de 9,3% din PIB, în timp ce nicio altă țară din Uniunea Europeană nu a intrat în 2025 cu un deficit de peste 6%, media UE fiind de 3,1%.

„Potrivit prognozei Comisiei Europene, deficitul anual al României a coborât la 7,9% din PIB în 2025 și este estimat să ajungă la 6,2% în 2026. Pentru al doilea an la rând, România are cea mai amplă reducere a deficitului proiectată în UE”, informează ministrul Finanțelor.

România nu mai este în situația de la începutul anului 2025, „când acumularea unui deficit de peste 9% însemna o economie dependentă de împrumuturi pentru a susține un nivel de cheltuieli pe care veniturile statului nu îl puteau acoperi”: „Dar nici nu suntem la capăt de drum. Am schimbat radical direcția, dar este obligatoriu să menținem aceeaşi traiectorie. Reducerea deficitului este obligatorie pentru a pune finanțele publice pe o bază sustenabilă și pentru a reduce presiunea datoriei asupra economiei”, a mai adăugat acesta.

Nazare susține că reducerea deficitului nu mai poate fi amânată: „Deficitele de astăzi devin datoria şi dobânzile de mâine.”

Ultimele Articole

Concrete & Design Solutions

Concrete-Design-Solutions

INCAS - Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațială „Elie Carafoli”

Din aceeași categorie

Articolul precedent
Ilie Bolojan: Noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație de peste 2,5 miliarde de euro
Ilie Bolojan: Noul an școlar începe în condițiile finalizării unuia dintre cele mai mari programe de investiții în educație de peste 2,5 miliarde de euro
Diana Zaim
Diana Zaimhttp://www.caleaeuropeana.ro
Diana Zaim este fotojurnalist și coordonator al rubricii de sănătate, preocupată de politici de sănătate și acces la servicii medicale în România și la nivel european. Este câștigătoare a Premiului Publicului la European Youth Event 2020, cel mai mare eveniment pentru tineri organizat de Parlamentul European. Absolventă a secției germană-portugheză în cadrul Universității din București, Diana a urmat programul de master „Relații Internaționale și Integrare Europeană” în cadrul SNSPA. În activitatea sa jurnalistică, acoperă, inclusiv din teren, activitatea principalelor instituții ale Uniunii Europene.

Articole Populare