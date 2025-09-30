Alexandru Nazare: Prin rectificarea bugetară, Guvernul își propune să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile

Guvernul își propune, prin proiectul de rectificare bugetară, să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile, a declarat, luni seară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

„Astăzi am publicat rectificarea bugetară – un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale și nu pot fi ignorate. Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul își poate îndeplini toate obligațiile, în mod corect și la timp”, a scris ministrul, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Potrivit ministrului, prin această rectificare bugetară, guvernul urmărește mai multe obiective esențiale:

În primul rând, se asigură protecția cetățenilor prin garantarea plății pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor de sănătate și a sprijinului social destinat românilor vulnerabili.

În al doilea rând, se garantează funcționarea instituțiilor publice – școli, spitale și autorități locale – prevenind situațiile în care acestea ar fi putut întâmpina dificultăți până la finalul anului.

Totodată, rectificarea are rolul de a menține încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile.

„Menținem totodată investițiile publice la un nivel record – peste 150 de miliarde de lei – în infrastructură, educație, sănătate și energie. Sunt investiții care susțin în continuare creșterea economică și locurile de muncă”, a adăugat Alexandru Nazare.

El a precizat că, în condițiile în care creșterea economică estimată la începutul anului nu s-a confirmat, iar inflația a rămas ridicată, se fac măsurile necesare pentru stabilizarea deficitului bugetar la 8,4%.

„Rectificarea bugetară nu este doar un exercițiu tehnic, ci un pas necesar pentru a reda încredere și predictibilitate economiei României. Prin acest efort comun, demonstrăm că statul știe să răspundă realist provocărilor și să creeze condițiile pentru dezvoltare, stabilitate financiară și bunăstare pentru cetățeni”, a conchis Alexandru Nazare.