Alexandru Nazare: Prin rectificarea bugetară, Guvernul își propune să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile
Guvernul își propune, prin proiectul de rectificare bugetară, să mențină încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile, a declarat, luni seară, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
„Astăzi am publicat rectificarea bugetară – un demers important, într-un moment în care provocările economice sunt reale și nu pot fi ignorate. Este un act de responsabilitate, prin care ne asigurăm că statul își poate îndeplini toate obligațiile, în mod corect și la timp”, a scris ministrul, într-o postare pe pagina sa de Facebook.
Potrivit ministrului, prin această rectificare bugetară, guvernul urmărește mai multe obiective esențiale:
În primul rând, se asigură protecția cetățenilor prin garantarea plății pensiilor, alocațiilor, indemnizațiilor de sănătate și a sprijinului social destinat românilor vulnerabili.
În al doilea rând, se garantează funcționarea instituțiilor publice – școli, spitale și autorități locale – prevenind situațiile în care acestea ar fi putut întâmpina dificultăți până la finalul anului.
Totodată, rectificarea are rolul de a menține încrederea partenerilor europeni și internaționali în capacitatea României de a lua decizii fiscal-bugetare responsabile.
„Menținem totodată investițiile publice la un nivel record – peste 150 de miliarde de lei – în infrastructură, educație, sănătate și energie. Sunt investiții care susțin în continuare creșterea economică și locurile de muncă”, a adăugat Alexandru Nazare.
El a precizat că, în condițiile în care creșterea economică estimată la începutul anului nu s-a confirmat, iar inflația a rămas ridicată, se fac măsurile necesare pentru stabilizarea deficitului bugetar la 8,4%.
„Rectificarea bugetară nu este doar un exercițiu tehnic, ci un pas necesar pentru a reda încredere și predictibilitate economiei României. Prin acest efort comun, demonstrăm că statul știe să răspundă realist provocărilor și să creeze condițiile pentru dezvoltare, stabilitate financiară și bunăstare pentru cetățeni”, a conchis Alexandru Nazare.
România promite să rămână “cel mai puternic și statornic partener al R. Moldova” pentru integrarea în UE: Forțele pro-europene au înalta responsabilitate ca acest obiectiv să devină realitate
Ministerul Afacerilor Externe de la București a salutat luni rezultatele alegerilor parlamentare din Republica Moldova desfășurate la 28 septembrie 2025, felicitțndu-i pe cetățenii Republicii Moldova pentru mobilizarea exemplară, maturitatea democratică, spiritul civic și, mai ales, pentru determinarea de a continua pe drumul integrării în Uniunea Europeană.
“MAE felicită, de asemenea, forțele politice pro-europene pentru această victorie clară și convingătoare, obținută în condițiile unor presiuni, amenințări și ingerințe externe fără precedent, din partea vectorilor susținuți direct sau indirect de Federația Rusă. În acest context complicat, autoritățile Republicii Moldova au demonstrat o reziliență exemplară și și-au îndeplinit responsabilitățile față de cetățeni – în primul rând răspunderea de a asigura integritatea democratică a alegerilor și de a organiza scrutinul la înalte standarde democratice”, se arată într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Potrivit Bucureștiului, alegerile legislative din 28 septembrie, soldate cu o majoritate parlamentară pro-europeană clară, dau un mandat puternic viitorului Guvern să accelereze eforturile de integrare europeană și reformele asociate acestuia.
“Parlamentului rezultat din aceste alegeri îi revine înalta responsabilitatea de a face ca obiectivul integrării europene să devină realitate”, transmite sursa citată.
MAE reafirmă că “România rămâne cel mai puternic și statornic partener al Republicii Moldova în drumul său către integrarea în Uniunea Europeană”.
“Sprijinul României va urmări deopotrivă avansarea procesului politic și a negocierilor aferente, integrarea cât mai profundă a Republicii Moldova în Piața Unică, susținerea reformelor și consolidarea instituțiilor statului, precum și multiplicarea beneficiilor concrete pe care procesul integrării europene le aduce pentru toți cetățenii Republicii Moldova”, subliniază Ministerul de Externe de la București.
Citiți și Alegeri R. Moldova: Partidul Maiei Sandu depășește 50% și va avea majoritate în Parlament pentru a continua integrarea în UE
Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) al președintei Maia Sandu a câștigat în mod convingător și detașat alegerile parlamentare din Republica Moldova, depășind pragul de 50% și urmând a avea majoritate în Legislativul de la Chișinău.
Potrivit rezultatelor finale, după centralizarea a 100% din procesele-verbale, PAS va deține 55 de mandate în viitorul Parlament (101 membri) – suficient pentru a guverna singur. Față de scrutinul din 2021, când PAS a obținut 774.753 de voturi, formațiunea a înregistrat în 2025, o creștere de peste 10.000 de voturi. Au votat pentru PAS aproximativ 792.000 de cetățeni.
Puțin peste 1,6 milioane de moldoveni au fost prezenți la urne pentru a-și exprima opțiunea politică, atât în țară cât și în străinătate, reprezentând un procent de 52,09%.
Pe 28 septembrie, cetățenii Republicii Moldova au fost chemați la urne să aleagă o nouă componență a Parlamentului, într-un scrutin considerat istoric și cel mai important de la dobândirea independenței țării deoarece miza scrutinului este una geopolitică, vizând menținerea Republicii Moldova pe calea europeană sau, dimpotrivă, readucerea ei în sfera de influență a Federației Ruse.
Rezultatele alegerilor au fost salutate și de președintele Nicușor Dan și premierul Ilie Bolojan.
Votul la alegerile parlamentare este un mandat puternic pentru procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a transmis și președinta Maia Sandu, în cadrul unei conferințe de presă, subliniind că cea mai scurtă cale către pace, libertate și siguranță este calea europeană.
Președintele ASF a discutat la Bruxelles cu omologi și reprezentanți ai sectorului bancar și financiar din Europa despre modalități de integrare a piețelor de capital europene pentru consolidarea competitivității
Președintele Autorității de Supraveghere Financiară, Alexandru Petrescu, a participat astăzi, la sediul Comisiei Europene din Bruxelles, la reuniunea European Bank Coordination (Vienna) Initiative – Full Forum, alături de guvernatori ai Băncilor Centrale, președinți ai Autorităților de Supraveghere Financiară și reprezentanți ai Burselor de Valori și ai Depozitarilor Centrali din Europa Centrală și de Est.
Evenimentul, organizat în cadrul sesiunii dedicate rolului infrastructurii de piață și al supravegherii în construcția Uniunii Economiilor și Investițiilor (SIU), a adus în prim-plan provocările și oportunitățile integrării piețelor de capital europene.
Potrivit unui comunicat al Autorității de Supraveghere Financiară, „discuțiile au vizat modalitățile prin care pot fi construite piețe de capital mai integrate, mai eficiente și mai atractive pentru companiile și investitorii din regiune, împreună cu lideri ai unor instituții financiare importante, precum Bursa de Valori din Zagreb, Depozitarul Central din Polonia și Banca Națională a Slovaciei”.
„Consolidarea competitivității piețelor de capital europene necesită un angajament ferm și coordonat, atât din partea instituțiilor europene, cât și a autorităților naționale și a actorilor de pe piață. Doar printr-un astfel de efort comun poate fi creat un cadru în care capitalul privat să sprijine în mod sustenabil creșterea economică, iar investitorii, indiferent de dimensiunea acestora, să aibă încredere într-un sistem solid, echitabil și transparent”, a declarat președintele ASF, Alexandru Petrescu, în cadrul forumului de la Bruxelles.
Inițiativa de coordonare bancară europeană de la Viena (European Bank Coordination Vienna Initiative – Full Forum) este un cadru pentru protejarea stabilității financiare a Europei emergente. Inițiativa oferă o platformă pentru sectorul privat și public care reunește Comisia Europeană, instituțiile relevante ale UE, instituțiile financiare internaționale cheie, precum și autoritățile din țările de origine și gazdă. Acoperirea sa geografică se extinde dincolo de UE și include țările CESEE cu o prezență substanțială a băncilor din UE.
Comisia Europeană a adoptat în luna martie strategia sa privind uniunea economiilor și investițiilor, o inițiativă-cheie menită să îmbunătățească modul în care sistemul financiar al UE direcționează economiile către investiții productive.
Realizarea Uniunii Economiilor și Investițiilor este o responsabilitate comună a instituțiilor UE, a statelor membre și a tuturor părților interesate cheie, care necesită eforturi concertate și o colaborare strânsă în cadrul a patru domenii de activitate:
- Cetățeni și economii
- Investiții și finanțare
- Integrare și scalare
- Supravegherea eficientă în cadrul pieței unice
Această strategie se aliniază efoturilor pentru a asigura o piață europeană de capital deschisă, funcțională și integrată, esențială pentru a promova piața unică, pentru a îmbunătăți sursele de finanțare pentru întreprinderile aflate în creștere, inclusiv pentru IMM-uri, și pentru a oferi cetățenilor UE posibilități atractive de a-și economisi banii.
Necesitățile enunțate mai sus se regăsesc în raportul elaborat de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, care arătă că Uniunea Europeană trebuie să-și ancoreze competitivitatea într-o piață unică nefragmentată, care să integreze telecomunicațiile, energia și finanțele, conform propunerilor revoluționare prezentate de un alt fost premier italian, și anume Enrico Letta, care a sugerat în raportul privind viitorul pieței unice o a cincea libertate, consacrată inovării.
Pentru a contribui la integrarea piețelor de capital, România și alte șapte state din Europa Centrală și de Sud-Est au semnat în luna august un Memorandum de Înțelegere în acest sens.
Această inițiativă regională își propune să promoveze dezvoltarea comună a piețelor de capital naționale ale țărilor participante prin cooperare mai strânsă, alinierea reglementărilor și creșterea integrării pieței.
Scopul final este de a îmbunătăți lichiditatea și de a crea piețe de capital mai puternice, mai vizibile, eficiente și competitive în întreaga regiune.
Nicușor Dan participă miercuri și joi la primul său summit al Comunității Politice Europene, la Copenhaga. Șeful statului va lua parte și la summitul informal al liderilor UE
Președintele Nicușor Dan, va participa în zilele de 1 și 2 octombrie 2025, la Copenhaga, Regatul Danemarcei, la reuniunea informală a Consiliului European și respectiv la cea de-a șaptea reuniune a Comunității Politice Europene, informează Administrația Prezidențială într-un comunicat remis CaleaEuropeană.ro.
Pe agenda acestor reuniuni figurează conflictul din Ucraina și asigurarea securității europene.
În cadrul reuniunii Comunității Politice Europene, șeful statului va participa la masa rotundă privind situația de securitate din Europa și aspectele legate de reziliență.
De asemenea, în marja acestor reuniuni, președintele Nicușor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale, conchide sursa citată.
Acesta va fi primul summit al Comunității Politice Europene pentru Nicușor Dan de la instalarea în funcția de președinte.
Comunitatea Politică Europeană este o platformă pentru coordonare politică lansată cu prilejul Consiliului European din iunie 2022, în contextul efectelor grave ale războiului de agresiune declanşat de Rusia împotriva Ucrainei. Obiectivul acestui format îl reprezintă promovarea dialogului politic şi a cooperării pe teme de interes comun, pentru consolidarea securităţii, stabilităţii şi a prosperităţii pe continentul european.
Acesta a fost cel de-al cincilea summit CPE care a avut loc de la crearea forumului, la 9 mai 2022, la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron, care deținea atunci președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene
Precedentele patru summit-uri au avut loc la Praga (Cehia), Bulboaca (Republica Moldova) Granada (Spania), Oxfordshide (Regatul Unit), Budapesta (Ungaria) și Tirana (Albania).
