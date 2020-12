Alexandru Nazare, reprezentantul special al Guvernului pentru Centrul Cyber al UE pe care îl va găzdui România: Centrul va fi principalul organism care va sprijini securitatea cibernetică în UE

România a câștigat competiția pentru găzduirea Centrul European de Competențe în Securitate Cibernetica (ECCC) în urma unui efort de echipă complex și îndelungat, a afirmat Alexandru Nazare, reprezentant special al guvernului pentru Centrul Cyber, însărcinat cu reprezentări speciale și desemnat de Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor pentru pregătirea și promovarea acestei candidaturi.

“Centrul va fi principalul organism de execuție pentru resursele financiare ale Uniunii dedicate securității cibernetice în cadrul programelor Europa digitală și Orizont Europa si va sprijini securitatea cibernetică de-a lungul întregului lanț valoric, de la activitatea de cercetare până la activitățile de implementare și a adoptate pe scară largă a tehnologiilor-cheie”, a spus Nazare, într-o postare pe Facebook.

Acesta le-a mulțumit președintelui PNL, Ludovic Orban și miniștrilor Bogdan Aurescu și Lucian Bode pentru încrederea acordată, dar și celorlalți actori implicați în acest proces.

“Multumesc domnului presedinte PNL, Ludovic Orban si domnilor ministri Bogdan Aurescu si Lucian Bode pentru increderea acordata prin desemnarea mea drept reprezentant special al Guvernului pentru pregatirea si promovarea candidaturii Romaniei. Multumesc, de asemenea doamnei comisar Adina Valean pentru gandurile bune si incurajarile acordate echipei noastre! Multumesc tuturor colegilor din Ministerul Afacerilor Externe direct implicati in pregatirea dosarului, in particular doamnei Secretar de Stat, Iulia Matei. Ii multumesc doamnei Luminita Odobescu si domnului Cosmin Boiangiu si colegilor din cadrul Reprezentantei Permanente a Romaniei la Bruxelles! Multumesc tuturor ambasadorilor nostri care au urmarit si promovat candidatura noastra! De asemenea, le multumesc colegilor din Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor, dar si tuturor celor care au facut parte din grupul de lucru interinstitutional insarcinat cu pregatirea candidaturii (CERT-RO, Cyberint) sau actorilor privati care au trimis scrisori de sustinere si contributii. In egala masura, le multumesc europarlamentarilor Sigfried Muresan si Cristian Busoi pentru sustinerea constanta acordata!”, a spus el.

Bucureștiul va deveni gazda viitorului Centru european de competenţe în domeniul securităţii cibernetice, România urmând să găzduiască în premieră, pe teritoriul său, o agenție europeană, conform unei decizii luate la nivelul Consiliului Uniunii Europene. România, singura țară dintre cele candidate care nu găzduiește vreo agenție UE, a concurat cu Belgia (Bruxelles), Germania (München), Lituania (Vilnius), Luxemburg (Luxemburg), Polonia (Varșovia) și Spania (Leon). Bucureștiul a obținut în finală 15 voturi și a devansat Bruxelles-ul, care a primit 12 voturi.

Succesul înregistrat de România, care prin Centrul european de securitate cibernetică va găzdui în premieră o structură UE pe teritoriul său, a fos salutat și de președintele Klaus Iohannis și de ministrul de externe Bogdan Aurescu.

România a depus luni dosarul de candidatură a Bucureştiului pentru găzduirea viitorului Centru european de competenţe în domeniul securităţii cibernetice, în cadrul reuniunii ministeriale informale a miniştrilor Telecomunicaţiilor din statele membre UE, desfăşurată luni, sub coordonarea Preşedinţiei germane a Consiliului UE.

Rezultatul obținut de România a fost posibil în urma unor demersuri diplomatice intense în ultima perioadă derulate atât la București și Bruxelles, cât și în capitalele statelor membre. Și prim-ministrul Ludovic Orban a ridicat acest subiect în cadrul consultărilor și discuțiilor avute cu unii dintre omologii săi, în special cu premierul francez și cancelarul german.

Țara noastră deține însă o importantă experiență în domeniul securității cibernetice. România a devenit în iunie 2019 al 22-lea membru cu drepturi depline al Centrului Cooperativ de Excelență NATO pentru Atacuri Cibernetice de la Tallinn. Mai mult, România a participat, începând cu 2015, în calitate de națiune-lider, la Fondul de Sprijin (Trust Fund) pentru dezvoltarea capacității de apărare a securității cibernetice a Ucrainei, fond creat prin participarea voluntară a țărilor NATO, după anexarea Crimeii de către Rusia. Mai mult, România și-a anunțat la nivelul NATO și intenția de a înființa și găzdui un Centru euro-atlantic în domeniul rezilienței.

De altfel, decizia înființării acestei agenții a fost luată în timpul președinției României la Consiliul Uniunii Europene.

Consiliul a hotărât pe 9 aprilie 2019 adoptarea unui regulament privind securitatea cibernetică, în care se prevede o Agenție a Uniunii Europene în domeniul securității cibernetice pentru a prelua responsabilitățile Agenției pentru Securitatea Rețelelor și a Informațiilor (ENISA).

Propunerea de regulament de instituire a Centrului european de competențe industriale, tehnologice și de cercetare în domeniul securității cibernetice și a rețelei de centre naționale de coordonare (Centrul Cyber al UE) a fost lansată de Comisia Europeană în 2018, fiind discutat inclusiv pe durata Președinției române a Consiliului UE.