Alexandru Nazare s-a întâlnit cu o delegație a Congresului SUA: Parteneriatul Strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem oportunitatea să dezvoltăm cu aceeași ambiție și componenta economică

Ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, a avut o întâlnire cu o delegație a Congresului SUA, condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Apărare a Camerei Reprezentanților.

Discuțiile au vizat transformarea parteneriatului strategic dintre România și SUA într-o „relație economică și investițională mai puternică, cu mai multe proiecte concrete, investiții și capacități de producție dezvoltate în România.”

„România are un rol strategic pe flancul estic al NATO, dar și în arhitectura economică a regiunii. Marea Neagră și Dunărea sunt coridoare importante pentru energie, transport și lanțurile de aprovizionare, iar această poziționare trebuie valorificată mai bine și din punct de vedere economic”, a subliniat ministrul interimar de Finanțe, Alexandru Nazare, într-un mesaj pe Facebook.

Acesta a discutat cu partenerii americani despre „extinderea cooperării româno-americane în domenii precum tehnologia, producția, industria, infrastructura și lanțurile de aprovizionare.”

„Pentru ca aceste oportunități să se transforme în proiecte, avem nevoie de decizii mai rapide, de o capacitate mai bună de implementare și de o prezentare mai eficientă a potențialului României în fața investitorilor americani”, a subliniat Nazare.

El a evidențiat potențialul de creștere a României.

„Dezvoltarea componentei economice a parteneriatului cu Statele Unite poate contribui direct la valorificarea acestuia. Pentru mine, aceasta este una dintre direcțiile strategice ale perioadei următoare: mai mult capital american în România, mai multe proiecte comune de producție și tehnologie și o integrare mai puternică a companiilor românești în lanțurile de aprovizionare transatlantice. Parteneriatul strategic România–SUA are deja o componentă puternică de securitate. Avem acum oportunitatea să dezvoltăm cu aceeași ambiție și componenta economică”, a conchis Alexandru Nazare.

Delegația Congresului Statelor Unite ale Americii, aflată în România în perioada 28–31 august 2026, este condusă de congresmanul Mike Rogers, președintele Comisiei pentru Forțe Armate a Camerei Reprezentanților (House Armed Services Committee), și îl include pe congresmanul Eric Sorensen (D-IL), membru al aceleiași comisii. La întâlnire a participat, de asemenea, Darryl Nirenberg, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Statelor Unite ale Americii în România. Vizita cuprinde întrevederi la nivel înalt cu reprezentanți ai autorităților române și activități dedicate consolidării cooperării în domeniul securității și apărării.